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23 Ocak 2020 Perşembe 17:04:14 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 17:05:02

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankalardaki TL cinsi mevduat 1 trilyon 247 milyar 597 milyon 624 bin lira, yabancı para mevduatı ise 227 milyar 219 milyon dolar oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 27,2 milyar lira artarak 2 trilyon 630,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 17 Ocak ile biten haftada 27 milyar 213 milyon 61 bin lira artarak 2 trilyon 603 milyar 166 milyon 497 bin liradan, 2 trilyon 630 milyar 379 milyon 558 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,52 artışla 1 trilyon 247 milyar 597 milyon 624 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,26 artarak 1 trilyon 281 milyar 483 milyon 636 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 1 milyar 43 milyon dolar artarak 227 milyar 219 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 197 milyar 121 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 949 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 75 milyar 172 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.  

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,26 artarak 452 milyar 715 milyon 744 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,11 yükselerek 376 milyar 298 milyon 617 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,14 azalarak 149 milyar 336 milyon 488 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 186 milyar 972 milyon 780 bin lirası konut, 4 milyar 917 milyon 555 bin lirası taşıt ve 260 milyar 825 milyon 409 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 17 Ocak ile biten haftada 8 milyar 162 milyon 151 bin lira artarak 2 trilyon 560 milyar 824 milyon 453 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,53 artış gösterdi.

(AA)

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