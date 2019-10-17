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17 Ekim 2019 Perşembe 16:25:29 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:26:11

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 64 milyar 863 milyon 422 bin lira artarak 2 trilyon 505,3 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 64 milyar 863 milyon 422 bin lira artarak 2 trilyon 505 milyar 295 milyon 752 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 11 Ekim ile biten haftada 64 milyar 863 milyon 422 bin lira artarak 2 trilyon 440 milyar 432 milyon 330 bin liradan, 2 trilyon 505 milyar 295 milyon 752 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,63 artışla 1 trilyon 147 milyar 922 milyon 291 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,07 yükselişle 1 trilyon 252 milyar 908 milyon 376 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 17 milyon dolar yükselerek 224 milyar 22 milyon dolara çıktı. Bunun 203 milyar 105 milyon doları mevduat bankaları ve 20 milyar 917 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 174 milyar 734 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 998 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 416 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 957 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler arttı 

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,98 artarak 412 milyar 243 milyon 555 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,62 artışla 364 milyar 631 milyon 401 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,91 azalarak 146 milyar 630 milyon 67 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 177 milyar 208 milyon 102 bin lirası konut, 4 milyar 284 milyon 263 bin lirası taşıt ve 230 milyar 751 milyon 190 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 11 Ekim ile biten haftada 30 milyar 188 milyon 540 bin lira artarak 2 trilyon 477 milyar 381 milyon 63 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,84 artış gösterdi.

(AA)

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