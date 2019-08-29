Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

  • Bist 100
    96996.7
  • Dolar
    5,8383
  • Euro
    6,4585
  • Altın
    287,8770
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
Otomobiller üst üste çıktı: 10 kişi yaralandı Otomobiller üst üste çıktı: 10 kişi yaralandı
Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını açıkladı
Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı Quaresma, Kasımpaşa'ya imzayı attı
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı bankalar açık mı, PTT açık mı?
80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu 80 yıldır kalbindeki delikle yaşayan yaşlı kadın çareyi Denizli'de buldu
Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı Kocaelispor’un transfer yasağı 10 yıl sonra borçlarının ödenmesi ile kalktı
FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı
Emine Erdoğan'dan dava insanı Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj Emine Erdoğan'dan dava insanı Şule Yüksel Şenler için duygusal mesaj
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile sürekli konuşacağız
Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber! Doktor Ersin Bal'dan 26 günlük sonra acı haber!
Pakistan Başbakanı Han: Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor Pakistan Başbakanı Han: Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor
Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler Hong Konglulardan Çin askeri rotasyonuna tepkiler
'Kuzey Kore güdümlü füze denizaltısı inşa etti' iddiası 'Kuzey Kore güdümlü füze denizaltısı inşa etti' iddiası
Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor
Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye 'ABD ile müzakere' uyarısı
BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı: 10 ölü, 41 yaralı
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan flaş açıklama
Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt Falcao'dan "G.Saray'a gidiyor musun? sorusuna çelişkili yanıt
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi Facebook Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi
Çanakkale'de acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı Çanakkale'de acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:34:51 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:35:33

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 15 milyar 902 milyon 428 bin lira artarak 2 trilyon 401 milyar 214 milyon 505 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 23 Ağustos ile biten haftada 15 milyar 902 milyon 428 bin lira artarak 2 trilyon 385 milyar 312 milyon 77 bin liradan 2 trilyon 401 milyar 214 milyon 505 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,07 azalarak 1 trilyon 95 milyar 582 milyon 157 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,43 artarak 1 trilyon 203 milyar 531 milyon 917 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 219 milyar 915 milyon dolara geriledi. Bunun 200 milyar 289 milyon doları mevduat bankaları ve 19 milyar 626 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 171 milyar 945 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 871 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 385 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 6 milyar 88 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler arttı 

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,86 artarak 389 milyar 691 milyon 570 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,50 yükselerek 360 milyar 709 milyon 929 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,70 artarak 143 milyar 981 milyon 802 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 168 milyar 167 milyon 92 bin lirası konut, 4 milyar 405 milyon 329 bin lirası taşıt ve 217 milyar 119 milyon 149 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 23 Ağustos ile biten haftada 22 milyar 639 milyon 724 bin lira artarak 2 trilyon 429 milyar 759 milyon 164 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,45 azalış gösterdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ