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02 Mart 2020 Pazartesi 15:38:57 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:39:42

Bankacılık sektörünün aktifleri 4,5 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 1 artışla 4 trilyon 533 milyar 530 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, ocak ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, ocak sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 533 milyar 530 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 42 milyar 713 milyon lira arttı. 

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 683 milyar 349 milyon lira, menkul değerler 672 milyar 420 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü ve krediler toplamı yüzde 1,0, menkul değerler toplamı ise yüzde 1,7 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,34 oldu.

Sektörün net karı 7 milyar 921 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 sonuna göre yüzde 0,9 artışla 2 trilyon 590 milyar 958 milyon liraya yükseldi.

2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 2,6 artışla 505 milyar 43 milyon lira olurken, Ocak 2020 döneminde sektörün dönem net karı 7 milyar 921 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,42 seviyesinde gerçekleşti.

(AA)

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