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25 Kasım 2019 Pazartesi 09:59:43 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 10:01:45

Banka masraflarına fren geliyor

Bankaların yeni ücretli hizmet icat etmelerinin önünü kapatan hükümet, Ücret Komisyon İlan Formatı’nı 2020’de hayata geçirecek. Sistem sayesinde tüketiciye sürpriz banka masrafı çıkmayacak

Masraf ve komisyon ücretleri sınırlanan bankaların yeni ücretli hizmet kalemleri icat etmesinin önü kapanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüketicinin korunması amacıyla ücret ve komisyonları frenleyecek bir karara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre bu yıl ücret, komisyon ve hizmetten 30 milyar liranın üzerinde gelir elde eden bankalar için 2020 yılında Ücret Komisyon İlan Formatı oluşturulacak. İlan formatının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesine uyumu sağlanacak.

Masraf ve komisyon ücretleri sınırlanan bankaların yeni ücretli hizmet kalemleri icat etmesinin önü kapanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüketicinin korunması amacıyla ücret ve komisyonları frenleyecek bir karara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre bu yıl ücret, komisyon ve hizmetten 30 milyar liranın üzerinde gelir elde eden bankalar için 2020 yılında Ücret Komisyon İlan Formatı oluşturulacak. İlan formatının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesine uyumu sağlanacak.

% 20 ARTIŞA ONAY ZORUNLU

BDDK, 20 kalem dışında herhangi bir ücret ve komisyon alınmaması için yönetmelik yayınladı. Hizmet ve ürünlerde yıllık yüzde 20'nin altındaki artışlarda müşteriye bilgi verilmesi, bu tutarın üzerindeki artışlarda da yeniden onay alınması zorunluluğu bulunuyor. Ancak bazı bankalar onay almadan yeni ürünler yaratarak müşterilerden ücret almaya başladı. BDDK yetkilileri, müşterilerin bu durumda şikâyet etmeleri gerektiğini belirtiyor.

RUSYA'NIN ALTERNATİF MESAJLAŞMA SİSTEMİ

Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkânları araştırılacak. Ticaretin güvenilirliğini güçlendirici önlemler alınacak. Bunun için Rusya'nın SWIFT'e alternatif mesajlaşma sistemine (SPFS) yönelik inceleme çalışmaları sürdürülecek. Anlık Ödeme Sistemi'nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanarak, test çalışmalarına başlanacak.

ÖDEME HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM

Hükümet, tüketiciyi olduğu gibi firmaları da koruyucu adımlar atmaya devem ediyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji ekosisteminin gelişmesine yönelik yol haritasını devreye alacak. Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı ile fintek ekosistemi için mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke işbirlikleri tesis edilecek. İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkânları artırılacak.

(Sabah)

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