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23 Eylül 2019 Pazartesi 17:41:22 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:42:13

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki: Türk iş adamlarının Asya'ya adım atmalarını istiyorum

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, "Türk iş adamlarının bir strateji geliştirmelerini ve Asya'ya adım atmalarını istiyorum." dedi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, beraberinde bir grup büyükelçilik çalışanıyla Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret ederek, burada GTO Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve oda yönetim kurulu üyesi ticaret insanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Sıddıki, Bangladeş ve Türkiye'nin pek çok ortak özelliği bulunduğunu belirterek, iki ülkenin de yerel pazarının çok büyük olduğunu, ticarette, yatırımda, ithalat ve ihracatta iki ülkenin iş birliği içinde olması ve bunları güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Sıddıki, ticaretin iki ülke ilişkilerinin çimentosu olduğunu, bu yıl Türkiye'den iki büyük yatırımcının Bangladeş'e gittiğine değinerek, "Her ikisi de Koç grubundan. Birisi hafif elektronik sektöründeki Arçelik, bir Banladeşli firmanın neredeyse büyük hissesini satın aldı. Bir diğeri de Aygaz grubu, Banladeşli bir firmayla Bangladeş'te tüp dolum konusunda faaliyet gösterecek. Potansiyeli göz önüne alırsak bu aslında hiçbir şey değil. Bu yüzden büyükelçi olarak benim diplomatik misyonumun ve Bangladeş'teki Türk Büyükelçisi'nin bu konuda yapacağı çok şey var." diye konuştu.

Gaziantep'in Bangladeş'in jüt sektöründe çok iyi bilinen bir şehir olduğunu kaydeden Sıddıki, Gaziantepli halıcıların jüt alıcısı olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin elde ettiği gelişmeden ve kalkınmadan mutluluk duyduklarını belirten Sıddıki, Türk hükümetinin ve Türk insanının 15 Temmuz darbe girişiminde nasıl direndiğini de gördüklerini dile getirdi.

Sıddıki, gelecek 10 yıl içinde Bangladeş'in ekonomik transferlerde çok iyi bilinen bir ülke olacağını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bangladeş'in ekonomik büyüklüğü 350 milyar dolar ve bu yıl yüzde 8 büyüme kaydedeceğiz. Bu anlamda iki ülkenin iş adamlarının ekonomik konularda bir araya geleceklerini ümit ediyorum. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş adamları var. Bangladeş daha henüz yolun başında, Türkiye çok daha büyük ve çok daha gelişmiş bir ekonomiye sahip. Türkiye'deki bilgi birikimi çok fazla ve ekonomisi çok çeşitli. Türkiye'nin ekonomisi bir veya iki sektöre dayalı değil."

Tarım, yurt dışındaki işçilerin döviz girdileri ve üretim sanayisinin ülkesinin en önemli sektörleri olduğunu aktaran Sıddıki, şunları kaydetti:

"Bangladeş'te nereye baksanız inşaat. Pek çok inşaat işi devam ediyor. Hükümet mega projelere ağırlık veriyor, destek veriyor. Bu mega projeler göz önüne alındığında daha çok Çin ve Japonlar bu işleri yapıyor. Türk inşaat firmaları da en az onlar kadar güçlü. Belki daha da güçlü. Onların da Bangladeş'te olmasında büyük fayda var. Sadece Bangladeş'te değil Hindistan'da, Pakistan'da, Endonezya'da ve Malezya'da... O bölgede Türk firmaları için çok büyük işler var. Biliyorsunuz Asya ülkeleri ekonomik olarak gerçekten büyüyor, bir gelişme içinde. Sadece Güney Kore Japonya ve Çin değil diğerleri, Malezya, Endonezya, Tayland, Vietnam, Bangladeş, hepsi beraber büyüyor. Bu yüzyıl ve belki de 22. yüzyıl Asya ülkelerinin yüzyılı olacak. Türk iş adamlarının bir strateji geliştirmelerini ve Asya'ya adım atmalarını istiyorum. Özellikle de Bangladeş gibi bir dost ülkede ilk adımı atabilirler ve daha sonra bölgesel olarak Bangladeş'ten yayılabilirler."

Tuncay Yıldırım da Sıddıki'ye Gaziantep ekonomisi hakkında bilgi verdi.

(AA)

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