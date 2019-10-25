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25 Ekim 2019 Cuma 11:55:55 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 11:56:36

Balkanlara ihracat 10 milyar dolara dayandı

Türk şirketlerinin Balkan ülkelerine yaptığı ihracat, bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 9 milyar 819,4 milyon dolara ulaştı.

Balkanlar coğrafyasına ihracat yılın 9 ayında yüzde 3,7 artarak 9 milyar 819,4 milyon dolara ulaşırken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 2 milyar 868,3 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 9 ayında 9 milyar 819,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 470,2 milyon dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 3,7'lik artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat 2 milyar 868,3 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleştirildi. Romanya'yı 1 milyar 877,6 milyon dolarla Bulgaristan, 1 milyar 551,9 milyon dolarla Yunanistan ve 1 milyar 233,4 milyon dolarla da Slovenya takip etti.

Aynı dönemde Sırbistan'a 683 milyon dolar, Arnavutluk'a 345,3 milyon dolar, Bosna Hersek'e 331,8 milyon dolar, Hırvatistan'a 299,5 milyon dolar, Makedonya'ya 287,6 milyon dolar, Kosova'ya 245,2 milyon dolar ve Karadağ'a 95,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla ihracat artışı Karadağ'a

Balkan coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı sürecine göre 8 ülkede arttı, 3'ünce ise düşüş kaydetti. Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise yüzde 87 ile Karadağ'da kaydedildi. Karadağ'a ihracat geçen yılın 9 ayında bulunduğu 51,3 milyon dolar düzeyinden, bu yılın aynı döneminde 95,8 milyon dolara çıktı.

Karadağ'ın ardından Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 18 ile Slovenya oldu.

Söz konusu dönemde Arnavutluk'a yüzde 17,4'lük, Kosova'ya yüzde 10,7'lik, Sırbistan'a yüzde 6,5'lik, Bosna-Hersek'e yüzde 6,2'lik, Yunanistan'a yüzde 1,9'luk, Romanya'ya yüzde 0,9'luk ihracat artışı yaşandı.

Bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre ihracat düşüşü yaşanan ülkeler ise yüzde 0,7 ile Makedonya, yüzde 3,1'le Bulgaristan ve yüzde 3,8'le Hırvatistan şeklinde sıralandı.

Balkanlar'a ihracatın yüzde 46'sı İstanbul'dan 

Balkan ülkelerine yılın 9 ayında gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 4 milyar 477,9 milyon dolar olduğu görüldü.

İstanbul bu tutarla, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 9 milyar 819,4 milyon dolarlık ihracatın yüzde 45,6'sını tek başına sırtladı.

İstanbul'un ardından Balkan ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren iller, 1,4 milyar dolarla Kocaeli ve 1 milyar 24,2 milyon dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

En çok ihracat otomotiv sektöründen

Balkan coğrafyasına 2019'un ocak-eylül döneminde ihracat gerçekleştiren sektörlerde dış satım büyüklüğü açısından başı otomotiv endüstrisi çekti. Bu dönemde sektörün Balkan ülkelerine ihracatı 2 milyar 191,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Otomotivi, 1 milyar 451,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 87,4 milyon dolarla çelik, 787,8 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 668,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Bu dönemde Balkan ülkelerine en az ihracat yapan sektör ise 3 milyon 699 bin dolarla süs bitkileri oldu.

(AA)

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