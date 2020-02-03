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03 Şubat 2020 Pazartesi 11:27:14 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:40:49

Balın sahte olduğunu sadece laboratuvarda anlamak mümkün

Uzmanlar, tağşiş balın renginden, kıvamından, kokusundan, kristalleşmesinden ya da tadından anlaşılamayacağını, bu durumun sadece laboratuvar ortamında yapılacak analizlerle tespit edilebileceği uyarısını yaptı.

Türkiye'den birçok ülkeye ihraç edilen, gıdadan ilaç sanayisine kadar farklı alanlarda kullanılan bal, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. 

İçerdiği mineral ve vitaminlerle vücuda faydaları kanıtlanmış bal, merdiven altı üretimlerle insan sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bal alırken sahte ya da gerçek olduğunu anlamakta güçlük çeken tüketiciler, kimi zaman içerisine katkı maddesi katılan hileli ürünlerle karşılaşabiliyor.

"Balın sahte olduğu nasıl anlaşılır?" sorusunu yanıtlayan uzmanlar, bal konusunda doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi.

İstanbul Bal Üreticileri Birliği Başkanı Yalçın Sezer, AA muhabirine, gerçek balın renginden, kokusundan ya da kıvamından anlaşılamayacağını, tağşişin ancak laboratuvarda yapılacak analizlerle ortaya çıkabileceğini söyledi.

Sezer, kaliteli bal arayışında olan tüketicilerin, yönetmeliğe göre paketlenmiş ve "Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle üretilmiştir" yazılı etiket taşıyan ürünlere güven duyması gerektiğini, bakanlığın, tespiti halinde, tağşiş bal üreticilerine yüksek oranlarda cezai müeyyide uyguladığını belirterek sahte balın haksız rekabet ortamından öte sağlığı olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Balın çokça çeşidinin bulunduğunu, "çam" balı, "kestane" balı gibi her balın içeriğindeki nektar türünün yoğunluğuna göre isimlendirildiğini anlatan Sezer, Türkiye'de yüzde 35'i endemik 15 bin bitki türü bulunduğunu, bu durumun Türkiye'de üretilen her balı kaliteli ve özel kıldığını vurguladı.

"Kristalize olan 'sahtedir' diyemeyiz"

A&T Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Yüksek Kimyager Mehtap Keskin Evcimen de sahte balın çeşitli yollarla kolayca üretilerek piyasaya sürülebildiğini, balın, tağşişe çok açık bir gıda maddesi olduğuna vurgu yaptı.

"Örneğin fruktoz-glukoz şurubu gibi şeker şuruplarına, bal aroması, enzimler, renklendiriciler katılarak 'arısız bal' üretilebiliyor." diyen Evcimen, katkı maddeleriyle arısız üretilen balın besleyicilikten uzak olduğunun altını çizdi.

Birçok üründe olduğu gibi balda da Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı tebliğdeki analizlerin hepsini gerçekleştirdiklerini aktaran Evcimen, "Balın kalite kriterlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlayabileceğimiz bütün testleri yapıyoruz." diye konuştu.

Tüketicilerin analiz yaptırmadan balın sahte veya gerçek olduğu kanaatine varılamayacağına işaret eden Evcimen, "Tüketicinin gerçek bal ve sahte bal arasındaki farkı anlaması tadından, kokusundan, görünüşünden, kıvamından mümkün değil. Bu ancak gıda kontrol laboratuvarlarındaki gelişmiş analizlerle mümkündür." değerlendirmesini yaptı.

Evcimen, talep ettikleri takdirde tüketicilerin, ballarını Tarım ve Orman Bakanlığından yetki almış gıda kontrol laboratuvarlarında analiz ettirebileceklerini dile getirdi. 

(AA)

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