Balıkesir'e 3,5 milyon TL'lik dev yatırım!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri kalkındıracak, katma değer üretecek ve Balıkesirlilere istihdam alanı oluşturacak projeler geliştiriyor. Seçim sürecinde Sındırgı'ya jeotermal yatırım yapacağının sözünü veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla çalışmalarını sürdüren Strateji Daire Başkanlığı'na bağlı Proje Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kırsal Alan Planlaması ve Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Jeotermal Enerji ile Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi” Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün SOGEP Güdümlü Programı kapsamında; bakanlık tarafından yatırıma uygun bulundu.

DEV PROJEYE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DA DESTEK VERECEK

İHA'da yer alan göre, 3 buçuk milyon liraya mal olacak olan projenin 2 milyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak, kalan kısmı ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden aktarılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş., Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, SS Osmanlar Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Yaylabayır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında hayata geçirilecek olan “Jeotermal Kurutma Tesisi” Sındırgı’nın Çaygören Mahallesi’nde Sındırgı Belediyesi tarafından tahsis edilen araziye kurulacak.