Balıkçının umudu çaça

Balık unu ve balık yağı üretiminde kullanılan çaça, balık çiftlikleri başta olmak üzere ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılıyor. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, 14 derece civarındaki deniz suyu sıcaklığının 9 derece olması gerektiğini vurgulayarak, bu nedenle hamsinin soğuk yerlere göç ettiğini anlattı.

AV MARTTA BAŞLIYOR

Havanın da deniz suyunun da sıcak olduğuna işaret eden Malkoç, “Karadeniz'de balıkçının durumu pek iyi değil. Gürcistan tarafına gidip balıkçılık yapmak ise zor” dedi. Malkoç, “ Havaların sıcak gitmesi nedeniyle sezon başında da çaça balığı olmuştu ama çaçanın sezonu, genelde mart, nisan aylarında başlıyor, onu bekliyoruz. Umudumuzu ona bağladık” diye konuştu.