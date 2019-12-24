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24 Aralık 2019 Salı 14:25:52 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 14:26:41

Balıkçılar uzak denizlere açılacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca, balıkçılık sektöründe sorunların çözümü için hazırlanan politika belgesine göre, uzak denizlerde açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi amacıyla ülkelerle ikili anlaşmalar yapılması sağlanacak.

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sorunlarının çözümü için ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla eylem planı oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, ilgili kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) birlikte 2019-2023 dönemine ilişkin Su Ürünleri Sektör Politika Belgesi hazırladı.

Belgenin, karar vericiler ve ilgili kurumlar için politika önerileri getirmesi amaçlanıyor.

AA muhabirinin söz konusu belgeden derlediği bilgiye göre, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik eylem planı da hazırlandı.

Buna göre, aşırı avcılık baskısının azaltılması için tür ve bölge bazlı avcılık izinleri geliştirilecek. Balıkçıların turizm ve yetiştiricilik gibi alternatif geçim kaynaklarına yönlendirilmesi sağlanacak.

Küçük ölçekli geleneksel balıkçılık desteklenecek. Bu balıkçılarca balıkçılık turizmi yapılması için mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Yetiştiricilik alan ihtiyacının giderilmesi için Karadeniz'de alabalık ve levrek, Akdeniz'de çipura, levrek ve yeni türlerin üretimi hedefiyle yeni alanlar belirlenecek. Kabuklu ve yumuşakça yetiştiricilik alanları da tespit edilecek. Bu türlerin yetiştirilmesi için kuluçkahaneler kurulacak.

Deniz suyunu karada kullanan yetiştiricilik tesislerinin kurulması sağlanacak. Bu kapsamda yetiştiricilik izin ve onay süreçlerindeki bürokratik işlemler azaltılacak.

Mevcut tür ıslah çalışmalarının artırılmasıyla ekonomik değeri yüksek yeni türler yaygınlaştırılacak. Yetiştiricilik potansiyeli ve pazarlama imkanı yüksek balıkların üretimi artırılacak.

Hamsi, çaça, lüfer, palamut, sardalya, barbunya, mezgit, kalkan, istavrit, beyaz kum midyesi gibi önemli ticari türlerin stokları belirlenecek ve yönetilmesi için planlar hazırlanacak.

Akvaryum balıklarının ithalatı azaltılacak

Uzak denizlerde açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi için ülkelerle ikili anlaşmalar yapılması sağlanacak. Bu amaçla hedef ülkeler belirlenecek ve balıkçılar yönlendirilecek. 

Nesli tehlikede olan türlere yönelik tedbir alınacak.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yem amaçlı sucul canlıların üretimi teşvik edilecek.

Akvaryum balıkları ithalatının azaltılması için bu türün üretimine teşvik getirilecek.

Atıklar gübre olarak kullanılacak

Deniz yetiştiricilik tesislerinin kıyı yapı ihtiyaçları giderilecek. Kıyıdan kafeslere yavru, yem nakli ve kafeslerde yetiştirilen ürünlerin karaya çıkarılmasında kullanılmak üzere balıkçılık kıyı yapılarında yetiştiriciler için gerekli alanlar tahsis edilecek. Bu üreticiler için depo alanları oluşturulacak.

Çevre dostu yetiştiricilik yapılması için tesislerin yenilenebilir enerji desteklerinden faydalanması sağlanacak. Çevre dostu yetiştiricilik yapan tesislerin uluslararası geçerlilikte sertifikalandırılması desteklenecek.

Atıkların gübre olarak kullanımı gibi çevre dostu yeni sistemler geliştirilecek.

Bu tesislerin üretim kalitesinin artırılması için kuluçkahanelerin modernize edilmesi sağlanacak. Hastalıktan ari ve sertifikalı kuluçkahane sayısının artırılmasına yönelik mevzuat düzenlemesi yapılarak teşvik sistemi oluşturulacak. Balık hastalıklarıyla mücadele yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda yerli aşı geliştirilecek.

Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yeni koruma alanları oluşturulacak.

(AA)

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