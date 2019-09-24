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24 Eylül 2019 Salı 11:51:45 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 11:52:39

Balıkçı palamut umudunu deniz suyunun soğumasına bağladı

Karadenizli balıkçılar, av sezonunun başladığı 1 Eylül'den beri ağlarında istedikleri palamudu bulamazken umutlarını deniz suyunun soğumasına bıraktı.

Karadenizli balıkçılar, av sezonunun başladığı 1 Eylül'den beri ağlarında istedikleri palamudu bulamazken umutlarını deniz suyunun soğumasına bıraktı.

"Vira Bismillah" diyerek 1 Eylül'de ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulan balıkçılar geride kalan sürede umduklarını bulamadı.

Özellikle palamut avında yaşanan büyük düşüş, balıkçıları gelecek günler adına tedirgin etti.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, palamut avında yaşanan düşüşün her kesimin dikkatini çektiğini söyledi.

Palamudun az olmasının hem vatandaşı hem de balıkçıları maddi yönden etkilediğini anlatan Tuncer, "Denizde her sene balık bol olacak" diye bir kuralın olmadığını da dile getirdi.

"Tüm dünya bundan sorumlu"

Tuncer, geçmişte palamudun hiç olmadığı dönemlere şahit olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Palamudun geçmiş yıllarda hiç avlanmadığı dönemler oldu. Bizim bu sene için deniz suyu sıcaklığı düşerse avlanacağına dair bir umudumuz var. Ayrıca her sene balık bol olacak diye bir kural da yok. Tabii balık yok diye burada sadece balıkçılar suçlanamaz. Çünkü bu sorun küresel bir sorun. Tüm dünya bundan sorumlu. Mesela iklim şartları çok değişti. Denizlerde kirlilik gittikçe artıyor. Bunlar aslında balık azlığına birer sebep.”

"Hamsiden umutlu olmak istiyoruz"

Tuncer, hamsi avı dönemine yaklaşıldığına işaret ederek, hamsi için umutlu olmak istediklerini vurguladı.

Hamsinin bu sezon erken avlanmaya başladığını anımsatan Tuncer, şunları kaydetti:

"Ancak sonuçta hamsi bir göç balığı. İnşallah hamsiyi fazla yormayız. Avcı baskısı yaşanırsa hamsi mutlaka göç yolunu değiştirecektir. Bizim yapmamız gereken fazla yormadan hamsinin kendi karasularımızda kalmasını sağlamak olmalı. Onun için hamsiden umutlu olmak istiyoruz."

(AA)

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