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26 Eylül 2019 Perşembe 17:27:09 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:33:59

Bakanlıktan TCDD ihalesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarının atıl durumdaki bazı bölümlerinin kiralanmasıyla TCDD'nin, kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği bir alan oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Haydarpaşa Gar ve Sirkeci Gar sahalarının atıl durumdaki bazı bölümlerinin kiralanmasına yönelik ihale ilanı yayımlandığı anımsatıldı. Söz konusu ilana ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Haydarpaşa Garı, Sirkeci Garı ihaleye çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tümüyle almak için ihaleye gireceğiz." şeklindeki ifadelerinin, bazı basın yayın kuruluşlarınca "Haydarpaşa Gar sahasının tamamının satılacağı" yönünde haberlere yansıtılması üzerine açıklama yapılmasına gerekli görüldüğü kaydedildi.

TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının atıl durumdaki depo sahaları bölgesinin, sadece "kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiraya verileceği ifade edilen açıklamada, tarihi Haydarpaşa Gar binasının aynı şekilde korunarak TCDD bünyesinde görevini yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, kiralanmaya konu bölümlerin, Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarındaki kullanılmayan ve sit alanında bulunması nedeniyle imar kısıtlılığı olan alanlardan oluştuğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu alanların kiralanmasıyla TCDD, sosyal sorumluluk projesi olarak İstanbul'umuzun kültür ve sanat hayatına katkı sağlamayı ve kamuya gelir getirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul halkına kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği alan oluşturmak maksadıyla geliştirilen projede, bu amacın dışında hiçbir ticari amaç yoktur."

"Belediyenin yarışması ihaleye katılımı azaltır"

Açıklamada, ihaleye çıkılan alanlarda, İstanbullu vatandaşların kültür-sanat becerilerini geliştirebilecek alanlar olmasının yanı sıra TCDD tarafından da kültürel etkinliklerin bu bölgede yapılabilmesinin amaçlandığı belirtilerek, söz konusu ihale şartında, "İhale sonrasında işletme için gerekli olan iş yeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır." maddesinin yer aldığı bildirildi.

İhale şartındaki ifadelere işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda, ihale sonrası su, doğal gaz bağlatılması gibi hizmetleri Büyükşehir Belediyesinden, iş yeri açma ve işletme izinlerini ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediyeyle ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etki edecek ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen ihalede maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkan oluşturmaktır."

(AA)

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