  • Bist 100
    115911
  • Dolar
    6,1075
  • Euro
    6,6027
  • Altın
    321,0970
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kürşat Yılmaz: Bana Hrant Dink'in resmini gösterdiler, 'bunu öldür' dediler Kürşat Yılmaz: Bana Hrant Dink'in resmini gösterdiler, 'bunu öldür' dediler
Meteorun düşme anı kameraya yansıdı Meteorun düşme anı kameraya yansıdı
Düşen Pegasus uçağının pilotunun beyninde tümör tespit edildi Düşen Pegasus uçağının pilotunun beyninde tümör tespit edildi
Başkent Ankara'da terör operasyonu! 14 YPG/PKK'lı şüpheli gözaltına alındı Başkent Ankara'da terör operasyonu! 14 YPG/PKK'lı şüpheli gözaltına alındı
Ceren Damar Şenel'in babası: Verilecek karar milat olacaktır Ceren Damar Şenel'in babası: Verilecek karar milat olacaktır
Bakan Varank: Türkiye, tüm gücüyle yapay zekâ yarışında olacak Bakan Varank: Türkiye, tüm gücüyle yapay zekâ yarışında olacak
Atakan Kayalar'dan "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusuna bir garip cevap! Atakan Kayalar'dan "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusuna bir garip cevap!
Terör örgütü YPG/PKK'nın katil Esed rejimiyle yaptığı işbirliği yazışmalarla da ortaya çıktı Terör örgütü YPG/PKK'nın katil Esed rejimiyle yaptığı işbirliği yazışmalarla da ortaya çıktı
Bakanlık'tan 2 milyar 674 milyon TL destek verilecek! 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişi... Bakanlık'tan 2 milyar 674 milyon TL destek verilecek! 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişi...
İran lideri Hamaney: Oy vermek dini bir görevdir İran lideri Hamaney: Oy vermek dini bir görevdir
Flaş açıklama! Cem Yılmaz: Serenay ile evlendik Flaş açıklama! Cem Yılmaz: Serenay ile evlendik
Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı Bakan Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Leyla'nın annesi duruşma salonunu terk etti: Farz edin ki Leyla sizin kızınız Leyla'nın annesi duruşma salonunu terk etti: Farz edin ki Leyla sizin kızınız
Suriye'ye tank sevkiyat! Suriye'ye tank sevkiyat!
TSK'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı TSK'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı
70. Berlin Film Festivali başladı 70. Berlin Film Festivali başladı
Dünyada konuşulan 7 bin dilin yarısı yok olma tehlikesinde Dünyada konuşulan 7 bin dilin yarısı yok olma tehlikesinde
Erzurum Ülkü Ocakları Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı Erzurum Ülkü Ocakları Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı
Disiplinlerarası çalışmaların öncülüğünü yapan tarihçi: Kemal Karpat Disiplinlerarası çalışmaların öncülüğünü yapan tarihçi: Kemal Karpat
İran sınırında 21 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi İran sınırında 21 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi
Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik Netflix'ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034 Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Şubat 2020 Cuma 12:31:37 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:39:47

Bakanlık'tan 2 milyar 674 milyon TL destek verilecek! 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişi...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 milyar 674 milyon TL destek verileceğini açıkladı. Desteklerden 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişi faydalanacak. Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2 milyar 674 milyon TL destek verileceğini açıkladı. Desteklerden 58 ilde 1 milyon 401 bin 138 kişi faydalanacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mazot ve gübre desteklerinin Elazığ ve Malatya hariç, 58 il için 21 Şubat tarihinden itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre ödenmeye başlanacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli desteklerden 1 milyon 401 bin 138 kişinin faydalanacağını belirtti.

Yapılacak olan destekler ve tarihleri şu şekilde:

"Mazot Gübre Desteği: 58 il, 1.401.138 kişi, 2.334.027.194 TL

Elazığ ve Malatya Hariç 56 ilde TCKN son hanesine göre ödenecek

0 ve 2 olanlar (21 Şubat)
4, 6 olanlar (28 Şubat)
8 olanlar (6 Mart)

18.00’dan sonra

Tek Seferde Ödenecekler (21 Şubat, 18.00’dan sonra)
Hububat Desteği: 4 il, 14.356 kişi, 138.224.945 TL
Süt Desteği: 74 il, 259.426 kişi, 184.759.417 TL
Kırsal Kalkınma Desteği: 10 il, 5.275.406 TL
Lisanslı Depoculuk Desteği: 19 il, 12.396.941 TL"

AYRINTILAR GELİYOR...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER