Bakanlık resmen duyurdu! Patates ve kuru soğan için flaş karar

Ticaret Bakanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici ve firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuracak.

Bakanlık onay verirse izin verilen koşul ve miktarda patates ve kuru soğan ihracatı yapılabilecek.