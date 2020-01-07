07 Ocak 2020 Salı 08:22:58 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 08:24:15
Bakanlık resmen duyurdu! Patates ve kuru soğan için flaş karar
Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. Bu iki ürünü ihraç etmek isteyen üreticiler Ticaret Bakanlığı'na onay için başvuruda bulunacak.
Ticaret Bakanlığı'nın tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici ve firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuracak.
Bakanlık onay verirse izin verilen koşul ve miktarda patates ve kuru soğan ihracatı yapılabilecek.
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