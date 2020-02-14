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14 Şubat 2020 Cuma 14:25:23 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:38:15

Bakanlık harekete geçti! Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda

Çin'de başlayan Koronavirüs yüzünden karaborsaya düşen maskelerle ilgili ceza yolda. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskelerde haksız fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun harekete geçtiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskelerde haksız fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalıştıklarını belirterek, "Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığının denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor. Bunlar daha sonra Reklam Kuruluna gelecek. Reklam Kurulu toplandıktan sonra cezaya karar verirse tıbbi maskelerde haksız fiyat artışı yapanlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacak." dedi.

Bakan Pekcan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çin'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin soru üzerine Pekcan, küresel tahminlere göre Çin ekonomisinin yüzde 1-2 daralmasının, bunun da dünya ekonomisini yaklaşık yüzde 1 etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

Pekcan, şu anda bunu konuşmak için erken olduğunu ancak Çin'in otomotiv ve elektronik sektöründe küresel tedarikçi konumunda bulunması nedeniyle bu alanlarda ciddi sıkıntı yaşanabileceğine dikkati çekti. Pekcan, "Aynı zamanda Çin çok büyük emtia ithalatçısı konumunda. Eğer Çin'in talebi yavaşlarsa başta petrol fiyatları olmak üzere emtia fiyatları da birden düşebilir." diye konuştu. 

BREXİT SONRASI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİ

Bakan Pekcan, İngiltere ile ticareti önemli ölçüde etkileyebilecek Brexit'e yönelik soru üzerine, iki ülke arasında Brexit sonrasında ticari ilişkilere yönelik bir çalışma grubu kurulduğunu, bu kapsamda 6 toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İngiltere'nin, Brexit sonrası Türkiye'yi dört hedef ülkeden birisi olarak gördüğüne dikkati çeken Pekcan, şöyle konuştu:

"Brexit 31 Ocak'ta devreye girdi, geçiş sürecini tamamlıyor. Avrupa Birliği, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalayacak. Biz o görüşmelere Türkiye olarak katılamıyoruz, ama o görüşmeye paralel aynı anda bizim de serbest ticaret anlaşmamız yürürlükte olacak. Bu konuda hem İngiltere ile hem de Avrupa Birliği ile mutabık kaldık. 27 Şubat'ta bir heyet buraya gelecek ama benim Bakan Yardımcım İngiltere ile ön görüşmeleri yapıyor. Ben de muhatabım Bakandan randevu talep ettim, biz de bu son karardan sonra ilk görüşmemizi gerçekleştireceğiz, yol haritamızı çizeceğiz. Teknik ekiplerin çalışması zaten devam ediyor."

Bakan Pekcan, İngiltere'nin yanı sıra birçok ülkeyle de serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürüttüklerine işaret ederek, "Japonya ile güncel müzakerelerimiz var, onu inşallah tamamlayacağız. Meksika durmuştu, bunu da ivmelendirmek için Davos'ta görüştük. STA imzalanması için hassas sektörler olabiliyor. Prensipte Meksika ile böyle anlaştık, ona devam edeceğiz. Ukrayna ile bu doğrultuda anlaştık, müzakereleri sürdüreceğiz. Cezayir ile 'STA çalışmalarını hızlandıralım' dedik ama fiilen henüz başlamadı." dedi.

(AA)

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