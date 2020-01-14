14 Ocak 2020 Salı 10:17:12 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 10:21:07
Bakanlık açıkladı... 386 üründe ilaç etken maddesi tespit edildi
Bakanlık, 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit ettiğini açıkladı...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı
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