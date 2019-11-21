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21 Kasım 2019 Perşembe 14:34:10 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 14:35:10

Bakank Varank: Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Kamunun mevcut ve yeni alımlarında, açık kaynak yazılımlara geçişi için yol haritası belirleyeceğiz. Hızla hayata geçirilebilir, yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz" dedi.

Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını İstanbul'da bir araya getiren mobil uygulama fuarı Mobilefest, bugün kapılarını açtı.

Etkinliğin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fuarın 15 binden fazla teknoloji gönüllüsüne ev sahipliği yapmasının beklendiğini hatırlattı.

Varank, etkinlik vizyonunun yenilikçi olduğunun altını çizerek, teknolojinin artık hayatın her yerinde yer aldığını, hem tüketim hem de üretim modellerinin teknolojinin getirileriyle hızla uyum sağladığını söyledi.

Bu sürece, mobil yaşamın da ciddi bir damga vurduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen, hepimizin hayatı kökten etkilendi. Mobil uygulamalar alışverişten seyahate, eğlenceden eğitime, bankacılıktan haberleşmeye, her sektörü domine etmeye başladı. Günlük rutinimizi mobil uygulamalarla sürdürüyoruz. Yeni alışkanlıklar ediniyor, eski alışkanlıklarımızı farkında bile olmadan terk ediyoruz. Karşımızda hızla büyüyen bir pazar var. 2014 yılında dünyada mobil uygulamalardan elde edilen gelir 94 milyar dolardı. Beş senede piyasa beş kat büyüdü.

Bu sene pazar hacmi 450 milyar dolara ulaştı. 2023'te ise 1 trilyon dolarlık büyüklüğü yakalaması beklenen bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye'deki duruma bakarsak, yapılan tahminler 1,5 milyar dolarlık bir hacme işaret ediyor. Mobil uygulamaları indirme ve kullanmada dünyanın sekizinci ülkesiyiz. 2016'da 40 milyon olan mobil internet kullanıcı sayısı, bu senenin ilk yarısında 61 milyona ulaştı."

"Yazılımcı olmayı itibarlı bir kariyer haline getirmek istiyoruz"

Kritik öneme sahip yazılım alanında vizyoner politikaları hayata geçirdiklerine dikkati çeken Varank, Açık Kaynak Platformunun kurulmasının bu adımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Bakan Varank, bu platformla, yazılım maliyetlerini azaltmayı, yazılımcı sayısını artırmayı ve açık kaynak alanında çalışan girişim sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk olarak kamunun mevcut ve yeni alımlarında, açık kaynak yazılımlara geçişi için yol haritası belirleyeceğiz. Açık kaynak yazılım ekosisteminin, kamu ve özel sektör tarafından desteklenmesini sağlayacağız. Bu amaçla, hızla hayata geçirilebilir, yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz, yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Yazılımcı olmayı itibarlı bir kariyer haline getirmek istiyoruz. Bunun için bir seferberlik başlatacak ve genç yeteneklerimize yeni imkanlar sunacağız."

"Daha büyük işlere imza atabilmek için özel sektörün de yeni filizlenen girişimleri desteklemesi gerek"

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Hali hazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Evet biz her durumda girişimcilerin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ancak, daha büyük işlere imza atabilmek için özel sektörün de yeni filizlenen girişimleri desteklemesi, bu işlere heyecanla yaklaşması gerekiyor. Hem girişimcilere hem de yatırımcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Gelin 2020 yılında, mobil uygulama yatırımlarına altın çağını yaşatalım. Ülkemizde birbirinden yetenekli yazılımcılarımız var. Onların yetenekleriyle, gözü kara yatırımcılarımızın birlikteliğinden muazzam işler ortaya çıkabilir. Türkiye'yi mobil uygulama ekosisteminde dünyanın merakla takip ettiği bir merkez haline beraber yapabiliriz."

(AA)

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