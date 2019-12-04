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04 Aralık 2019 Çarşamba 09:29:27 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 09:30:07

Bakan Varank: Kuala Lumpur Zirvesi'nde vizyoner projeleri başlatmayı planlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kuala Lumpur Zirvesi'ne ilişkin, "İslamofobi ile mücadele için medya alanında ortak bir girişim yürütülmesi gibi vizyoner projeleri bu zirvede başlatmayı planlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 18-21 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Katar'da düzenlenen hazırlık toplantısına katıldı.

İslam medeniyetinin ekonomik ve sosyal açıdan yeniden canlandırılması amacıyla düzenlenecek Kuala Lumpur Zirvesi'ne günler kala Türkiye, Malezya, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın ilgili bakanları Doha'da bir araya geldi.

Kasım ayında da Malezya'daki hazırlık toplantılarına iştirak eden Bakan Varank, bu kez Katar'da yapılan toplantıda mevkidaşlarıyla zirveye ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İslam ülkelerinin sorunlarına çözüm aranacak

Varank, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in vizyonuyla birkaç senedir gerçekleştirilen zirvenin hükümetler arası boyuta taşınması için yeni bir girişim başlatıldığını söyledi.

İslam coğrafyasına ilişkin bir vizyon ortaya konulduğunu belirten Varank, bu vizyonu daha da ileri taşımak adına Katar, Pakistan, Endonezya ve Türkiye başta olmak üzere katılım sağlayacak ülkelerin liderliğinde yeni bir inisiyatifin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

"Vizyoner projeler hayata geçecek"

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmayı planladığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Geçen ay bu zirvenin hazırlıkları için Malezya'ya gitmiştik, bu ay da zirveye az bir süre kala Katar'da ilgili bakan arkadaşlarımızla bir araya geldik ve zirvenin hazırlık çalışmalarını değerlendirdik. Heyecan verici projelerin hayata geçmesini bekliyoruz. Zaten Malezya ile ikili ilişkilerimizde son dönemde bir hayli mesafe aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde savunma başta olmak üzere ikili iş birliğimizi daha da güçlendirecek anlaşmaları imzalayacağız. Hiç kuşkusuz bu adımlar, gerek ticaret artışı gerekse teknoloji transferi yoluyla her iki ülkeye katma değer olarak dönecek. Bunun yanında araştırma enstitülerimiz arasında bir mükemmeliyet merkezi kurmayı planlıyoruz. Böylelikle Ar-Ge ve inovasyon alanında da ortak projeler, ortak yatırımlar gerçekleştirebileceğiz. İslamofobi ile mücadele için de medya alanında bir ortaklık söz konusu. Dolayısıyla bu zirve, İslam ülkelerini sanayi, teknoloji, inovasyon gibi alanlarda etkili iletişim kanallarının tesis edilmesiyle daha da ileri götürmeyi amaçlıyor."

İslam ülkelerinin liderleri bir araya gelecek 

Kuala Lumpur Zirvesi, 18-21 Aralık'ta "Kalkınma Öncelikleri ve Mücadele Edilmesi Gereken Alanlar" temasıyla düzenlenecek. Toplantılarda, sürdürülebilir kalkınmanın önündeki engeller masaya yatırılacak, sonuç odaklı politika çözümleri geliştirilecek. Zirve marjında ayrıca, savunma, gıda güvenliği, gençlik, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda ikili ve çok taraflı mutabakat zaptları imzalanacak.

Malezya ile birlikte Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın öncü ülkeler olarak belirlendiği zirvede, İslam ülkelerinden liderler ve düşünürlerin de aralarında bulunduğu 450'ye yakın katılımcının yer alması bekleniyor.

(AA9

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