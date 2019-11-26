26 Kasım 2019 Salı 11:26:58 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 12:03:09
Bakan Varank: İlk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak." açıklamasını yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobilin görücüye çıkacağı tarihi açıkladı. Bakan Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak."
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