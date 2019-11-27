Bakan Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik, bugün itibarıyla çağrıya çıktık, derhal başvurabilirler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoyatırım Destek Programı'nı düzenlediklerini söyledi.

Bakan Varank 10 milyon liranın altında bulunan yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım ile kabul edeceklerini söyledi ve şunları belirtti:

"Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler."