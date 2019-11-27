27 Kasım 2019 Çarşamba 10:56:20 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 11:30:44
Bakan Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik, bugün itibarıyla çağrıya çıktık, derhal başvurabilirler
Varank: Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoyatırım Destek Programı'nı düzenlediklerini söyledi.
Bakan Varank 10 milyon liranın altında bulunan yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım ile kabul edeceklerini söyledi ve şunları belirtti:
"Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu Program sürekli açık olacak, yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurabilirler."
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
- Sakarya'da modern sulamayla 325,5 milyon lira tasarruf edildi
- Bakan Varank: Teknoyatırım Destek Programını yeniden düzenledik, bugün itibarıyla çağrıya çıktık, derhal başvurabilirler
- Bakan Albayrak'tan enflasyon ve işsizlik açıklaması
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Atlas Global Havayolları' açıklaması