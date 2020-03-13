Bakan Varank: Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbir alıyor. Bakan Varank, "Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak." ifadelerini kullandı.

AA

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