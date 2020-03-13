13 Mart 2020 Cuma 09:20:56 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:59:12
Bakan Varank: Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Kovid-19 tedbirleri) Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbir alıyor. Bakan Varank, "Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak." ifadelerini kullandı.
AA
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