Bakan Varank: Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da güçlerimizi birleştirmek istiyoruz

  • Bist 100
    108319
  • Dolar
    5,7475
  • Euro
    6,3686
  • Altın
    270,6530
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Arabuluculuk sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sonuçları nereden açıklanacak? Arabuluculuk sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sonuçları nereden açıklanacak?
Rusya’dan ABD’li astronot Nick Hague'a cesaret madalyası taktı Rusya’dan ABD’li astronot Nick Hague'a cesaret madalyası taktı
Çağatay Ulusoy sevgilisinin sözünden çıkmayacak! Çağatay Ulusoy sevgilisinin sözünden çıkmayacak!
F.Bahçe yıldız futbolcuyu takibe aldı F.Bahçe yıldız futbolcuyu takibe aldı
Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor
Galibiyet sonrası 'Asker selamı'nı çaktılar! Hazmedemeyip soruşturma açtılar Galibiyet sonrası 'Asker selamı'nı çaktılar! Hazmedemeyip soruşturma açtılar
Yasemin Özilhan'ın kızlarıyla başı dertte! Yasemin Özilhan'ın kızlarıyla başı dertte!
Dünyada bir ilk olacak! Patentini aldığı yöntemle makine üretimine başladı Dünyada bir ilk olacak! Patentini aldığı yöntemle makine üretimine başladı
Bursa'da 4 yaşındaki oğlunu AVM'ye terk eden anne polis zoruyla duruşmaya getirildi Bursa'da 4 yaşındaki oğlunu AVM'ye terk eden anne polis zoruyla duruşmaya getirildi
Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasındaki eşinden yeni açıklama: Neden sakladı? Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasındaki eşinden yeni açıklama: Neden sakladı?
Rıdvan Dilmen isyan etti! Rıdvan Dilmen isyan etti!
Erman Toroğlu saçlarını boyadı alay konusu oldu Erman Toroğlu saçlarını boyadı alay konusu oldu
Trabzonspor, İngiliz futbolcudan beklediği verimi alamadı Trabzonspor, İngiliz futbolcudan beklediği verimi alamadı
Batı ülkeleri, Rusya tehdidi konusunda samimilerse Türkiye'ye muhtaçlar Batı ülkeleri, Rusya tehdidi konusunda samimilerse Türkiye'ye muhtaçlar
Eski kız arkadaşının sevgilisini öldüren sanık, "Kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse mahkum oldu Eski kız arkadaşının sevgilisini öldüren sanık, "Kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse mahkum oldu
Belediye Başkanı başlık parasını kaldırdı, altın takma fiyatı indirildi! Belediye Başkanı başlık parasını kaldırdı, altın takma fiyatı indirildi!
PISA testi nedir? PISA sınavı sonuçları açıklandı! İşte PISA sıralaması.. PISA testi nedir? PISA sınavı sonuçları açıklandı! İşte PISA sıralaması..
Rusya’dan ABD’li astronota cesaret madalyası Rusya’dan ABD’li astronota cesaret madalyası
Katar bankacılık ve emlakta 7 milyar dolar daha yatırım yapacak Katar bankacılık ve emlakta 7 milyar dolar daha yatırım yapacak
Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu
Kasım ayının zam şampiyonu domates Kasım ayının zam şampiyonu domates
Özel halk otobüslerinde hasılat esaslı vergi dönemi Özel halk otobüslerinde hasılat esaslı vergi dönemi
BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişik BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişik

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 10:12:13 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 10:12:56

Bakan Varank: Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da güçlerimizi birleştirmek istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin İtalya ile üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrika ziyaretinde, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

AFS Boru Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz'ın ev sahipliğindeki görüşmede, sanayileri arasında sıkı irtibat bulunan Türkiye ve İtalya'nın ekonomik ilişkileri ile gelecekte iş birliği yapılabilecek alanlar ele alındı.

Daha sonra fabrikada üretilen havalandırma sistemlerinin yanma, pozitif-negatif basınç dayanıklılık ve akustik gibi testlerinin yapıldığı Ar-Ge Kalite Kontrol ve Performans Ölçüm Laboratuvarı'nda incelemelerde bulunan Varank, burada çalışmalara ilişkin Poyraz'dan bilgi aldı.

Bakan Varank, Türkiye'de iklimlendirme sanayisinin güçlü bir konumda olduğunu belirterek, sektörün katma değerli üretim ve ihracat yaptığını söyledi.

AFS'nin kendi finansmanıyla Ar-Ge çalışmaları yaptığına dikkati çeken Varank, "Özellikle sessiz ve yalıtımlı havalandırma sistemlerinde oldukça bilimsel faaliyetler yürütüyorlar ve güzel ürünleri var." dedi.

"Üçüncü ülkelerde ortak iş" vurgusu

Varank, İtalyan heyetle görüşme sırasında gelecek yıl 17 Mart'ta Milano'da gerçekleştirilecek MCE 2020 Fuarı'na davet edildiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin söz konusu iklimlendirme fuarının en büyük partnerlerinden biri olacağını dile getirdi.

Türkiye ile İtalya'nın üçüncü ülkelerde ortak işler yapabileceğini vurgulayan Varank, "Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'da güçlerimizi birleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Varank'a ziyaretinde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Luigi Gentille, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ve Derneğin Genel Sekreteri Fatih Ayçin de eşlik etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ