Bakan Varank açıkladı! Sanayi Hamlesi Programına 200'e yakın talep aldık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektörüyle başlattık. 6 Aralık'ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200'e yakın talep aldık. 2019’un 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için 4 bin 302 teşvik belgesi düzenledik. Aslan payı imalat sektörüne ait." diye konuştu.

(AA)