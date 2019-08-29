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29 Ağustos 2019 Perşembe 16:24:15 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:29:05

Bakan Turhan'dan takdir edilecek icraat: İthal edilen gübrenin yarısı Mardin'de üretilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Dışarıdan döviz verip ithal ettiğimiz gübrenin yüzde 50'si bu tesiste üretilecek. Bunun değeri yaklaşık 360 milyon dolar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Turhan, beraberinde Mardin Valisi Mustafa Yaman, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile "Süper teşvik" olarak da adlandırılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 1,2 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilen ve bin 500 kişinin istihdam edildiği Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, Mardin'e bakanlık olarak yürüttükleri projeleri yerinde görmek için geldiğini söyledi.

Mardin için büyük önem taşıyan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde inceleme yapma fırsatı bulduğunu vurgulayan Turhan, buradaki fosfatın yanı sıra ülkenin farklı yerlerindeki madenlerde çıkan atık maddelerin de fabrikada işlenerek ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

"Yılda 600 milyon dolarlık mamulü kazandırmış oluyor"

Bakan Turhan, söz konusu fabrikadaki gübre üretiminin ülke ekonomisine sağlıyacağı katkıya değinerek, şöyle konuştu:

"Dışarıdan döviz verip ithal ettiğimiz gübrenin yüzde 50'si bu tesiste üretilecek. Bunun değeri yaklaşık 360 milyon dolar. Yine diğer maden üretilen tesislerdeki atık malzemenin bir kısmının içindeki bakır, kobalt, gümüş ve demir gibi önemli metaller de bu tesiste sanayiye kazandırılıyor olacak ki; bunun da değeri yıllık yaklaşık 270 milyon dolar seviyesinde. Biz bu metalleri de yine yurt dışından alıyoruz. Özetle bu tesis ülkemize yılda 600 milyon doların üzerinde bir ithal malı, mamulü kazandırmış oluyor. Diğer yandan da atık olarak çevreye zararı olacak her türlü malı burada işleyerek mamul haline getiriyor. Döviz girdisi sağlıyor bir yerde."

Turhan, tesise işlenecek ürünlerin taşınmasını sağlayacak demir yolunun da yıl sonu hizmete gireceğini kaydetti.

Bakan Turhan, daha sonra fabrikayı gezerek, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'den üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA

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