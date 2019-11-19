19 Kasım 2019 Salı 21:14:47 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 21:27:40
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "(EYT ile ilgili) En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili, "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil." dedi.
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- Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
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