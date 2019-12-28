Bakan Selçuk'tan Asgari ücret açıklaması: Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız

Son dakika haberi... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" dedi.



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