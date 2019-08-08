Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz dönemi için SGK'ya teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu karar öncesinde ayın 15’ine kadar reçete ve faturaların teslim edilmesi gerekiyordu. Böylece 8 gün ek süre tanınmış oldu.

(İHA)