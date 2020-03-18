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18 Mart 2020 Çarşamba 13:57:41 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:06:52

Bakan Selçuk: Evde bakım yardımı raporları mayıs sonuna kadar geçerli

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporları mayıs sonuna kadar geçerli kabul edilecek." açıklamalarında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlanan vatandaşların raporlarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye’yi de etkileyen yeni koronavirüs karşı alınacak tedbirler kapsamında hem sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek hem de vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için önlemler aldıklarını belirten Bakan Selçuk, daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında sağlık raporlarının SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını ve bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete yazdırmadan alınabileceğini hatırlattı. Bakan Selçuk, “Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceğiz” dedi.

Selçuk, “Belirlenen süre sonunda bu durumdaki engelli vatandaşlarımız için yeni bir bilgilendirmede bulunacağız” hatırlatmasında da bulundu.

Türkiye’de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.

 

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