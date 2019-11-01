  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7046
  • Euro
    6,3742
  • Altın
    277,8680
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya ABD'yi, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı Rusya ABD'yi, DEAŞ'la mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Yüzyılın Anlaşması planını bozmak hepimiz için farz Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Yüzyılın Anlaşması planını bozmak hepimiz için farz
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Mandalina 4,6 kat fazlaya satıldı TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Mandalina 4,6 kat fazlaya satıldı
Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı Galatasaray Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı
Lagarde 'ECB'nin ilk kadın başkanı' olarak görevine başladı Lagarde 'ECB'nin ilk kadın başkanı' olarak görevine başladı
Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Katar Başbakanı Al Sani: Ortak paydalarımız iş birliği fırsatları sunmaktadır Katar Başbakanı Al Sani: Ortak paydalarımız iş birliği fırsatları sunmaktadır
Bakan Pekcan'dan Katarlı yatırımcılara Türkiye'ye daha fazla yatırım daveti Bakan Pekcan'dan Katarlı yatırımcılara Türkiye'ye daha fazla yatırım daveti
Trump, DEAŞ'in yeni lideri hakkında ilk kez konuştu: Onun kim olduğunu çok iyi biliyoruz Trump, DEAŞ'in yeni lideri hakkında ilk kez konuştu: Onun kim olduğunu çok iyi biliyoruz
Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine mektup yazarak destek oldu Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine mektup yazarak destek oldu
Recep İvedik 5 konusu ne? Recep İvedik 5 oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 konusu ne? Recep İvedik 5 oyuncuları kimler?
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa camisi ibadete açıldı Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa camisi ibadete açıldı
Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi 1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kız, apartman girişine terk edildi
ABD’nin skandal kararına tepkiler devam ediyor! İşte o mektup... ABD’nin skandal kararına tepkiler devam ediyor! İşte o mektup...
Milli Savunma Bakanlığı: Telabyad'da 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı: Telabyad'da 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi
Ercan Kesal: Diziler daha kısa olmalı Ercan Kesal: Diziler daha kısa olmalı
Kırşehir'in Abdal müziğine UNESCO tescili Kırşehir'in Abdal müziğine UNESCO tescili
Çarpıcı tespit: Hayatımız kaç saniyeden oluşur? Çarpıcı tespit: Hayatımız kaç saniyeden oluşur?
Rusya’dan NATO’ya suçlama Rusya’dan NATO’ya suçlama
Galatasaraylı futbolcular cuma namazına gitti Galatasaraylı futbolcular cuma namazına gitti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Kasım 2019 Cuma 17:12:15 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 17:13:14

Bakan Pekcan'dan Katarlı yatırımcılara Türkiye'ye daha fazla yatırım daveti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katarlı yatırımcılarla stratejik projeleri paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, "Onları Türkiye'nin dinamik ekonomisinden yararlanmaya, Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Katar-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari'nin katılımıyla JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi.

Pekcan, forum kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, iş insanlarının Türkiye ile Katar arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini, karşılıklı ticaret hacmini ve yatırımları artırarak geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda Katar ile ticari ilişkilerin yüzde 75 civarında artış gösterdiğini ancak halen 2,3 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Pekcan, bunun iki ülkenin ticaret potansiyelini yansıtmadığını dile getirdi.

Pekcan, Türkiye ihracatının her zaman ekonominin sürükleyicisi olduğuna işaret ederek, Yeni Ekonomi Programı'na göre yapısal dönüşümleri gerçekleştirecek Türkiye'nin yüzde 5 büyüme hızına ulaşacağını bildirdi.

Yatırım daveti
Katar'ın Türkiye'deki yatırım tutarının 6,3 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Pekcan, Katar yönetiminin 15 milyar dolarlık yatırım kararını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Pekcan, "Biz kendileriyle stratejik projelerimizi paylaşmaya hazırız. Onları Türkiye'nin dinamik ekonomisinden yararlanmaya, Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. İnşallah Katar-Türkiye İş Forumu da bu yatırım kararının somutlaşmasına ve karşılıklı yatırımların artırılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Pekcan, Türk müteahhit ve müşavirlik firmalarının uluslararası alanda başarılı çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda Katar'da bugüne kadar 146 proje üstlenerek toplam 17 milyar dolarlık proje gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İki ülke arasında geçen yıl kasım ayında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması imzalandığını hatırlatan Pekcan, bu anlaşmanın en kısa zamanda yürürlüğe girmesini sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ