Bakan Pekcan'dan Katarlı yatırımcılara Türkiye'ye daha fazla yatırım daveti

Katar-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari'nin katılımıyla JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi.

Pekcan, forum kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, iş insanlarının Türkiye ile Katar arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini, karşılıklı ticaret hacmini ve yatırımları artırarak geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda Katar ile ticari ilişkilerin yüzde 75 civarında artış gösterdiğini ancak halen 2,3 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Pekcan, bunun iki ülkenin ticaret potansiyelini yansıtmadığını dile getirdi.

Pekcan, Türkiye ihracatının her zaman ekonominin sürükleyicisi olduğuna işaret ederek, Yeni Ekonomi Programı'na göre yapısal dönüşümleri gerçekleştirecek Türkiye'nin yüzde 5 büyüme hızına ulaşacağını bildirdi.

Yatırım daveti

Katar'ın Türkiye'deki yatırım tutarının 6,3 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Pekcan, Katar yönetiminin 15 milyar dolarlık yatırım kararını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Pekcan, "Biz kendileriyle stratejik projelerimizi paylaşmaya hazırız. Onları Türkiye'nin dinamik ekonomisinden yararlanmaya, Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. İnşallah Katar-Türkiye İş Forumu da bu yatırım kararının somutlaşmasına ve karşılıklı yatırımların artırılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Pekcan, Türk müteahhit ve müşavirlik firmalarının uluslararası alanda başarılı çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda Katar'da bugüne kadar 146 proje üstlenerek toplam 17 milyar dolarlık proje gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İki ülke arasında geçen yıl kasım ayında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşması imzalandığını hatırlatan Pekcan, bu anlaşmanın en kısa zamanda yürürlüğe girmesini sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

(AA)