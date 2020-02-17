17 Şubat 2020 Pazartesi 11:16:49 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:18:27
Bakan Pekcan'dan iş dünyasına faiz indirimi müjdesi
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyasına faiz indirimi müjdesi verdi. Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleri ile arttırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyasına faiz indirimi müjdesi verdi. Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleri ile arttırarak sürdürdüğünü belirterek, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını açıkladı.
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- Bakan Pekcan'dan iş dünyasına faiz indirimi müjdesi