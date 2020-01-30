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30 Ocak 2020 Perşembe 11:37:57 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 11:38:45

Bakan Pekcan, Türkiye ile Litvanya arasındaki ilk JETCO Protokolü'ne imza atacak

Pekcan, beraberindeki heyetle Türkiye ile Litvanya arasında ilk kez gerçekleştirilecek Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidecek.

Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yarın başlayacak Vilnius ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki ilk Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Protokolü'ne Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas ile imza atacak. 

Bakan Pekcan'a, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak temaslarında iş insanları heyeti eşlik edecek. "JETCO 1. Dönem Toplantısı" ve "Türkiye-Litvanya İş ve Yatırım Forumu"na katılacak Pekcan, ayrıca ikili görüşmelerde bulunacak.

JETCO toplantısında Türk heyetine Bakan Pekcan, Litvan heyetine Litvanya Enerji Bakanı ve JETCO Eşbaşkanı Zygimantas Vaiciunas başkanlık edecek. Toplantıda, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve müteahhitlik konuları ele alınacak. İki ülke arasındaki ticaretin dengeli artırılması amacıyla alınması gereken tedbirlerin tespit edileceği toplantıda, enerji, ulaştırma, KOBİ'ler, bilim ve teknoloji, çevre, tarım, sağlık ve turizm konularındaki iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Toplantının ardından iki ülke arasında JETCO Protokolü imzalanacak.

İş ve Yatırım Forumu gerçekleştirilecek

Diğer taraftan JETCO toplantısıyla eş zamanlı, iki ülkenin iş insanlarının geniş katılımlarıyla İş ve Yatırım Forumu da düzenlenecek. Pekcan ve Vaiciunas, burada iş insanlarına seslenecek. Forum kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Litvanya'nın muadil kuruluşu Enterprise Lithuania arasında da bir mutabakat zaptı imzalanması öngörülüyor. Pekcan ayrıca, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jaroslav Narkeviç ile de bir araya gelecek.

Türkiye ile Litvanya arasında ticaret hacmi geçen yıl 562,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Litvanya'da Türk müteahhitlerinin 222,7 milyon dolarlık 7 müteahhitlik projesi bulunuyor.

Görüşmeler, Türkiye'nin turizmle sağlanan hizmet ihracatını artıracak

DEİK Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Gökhan Yavuzer, AA muhabirine, söz konusu toplantılara Litvanya ve Türkiye'den çok sayıda firma temsilcisinin katılacağını söyledi.

Toplantılara sivil toplum kuruluşlarından da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) katılım göstereceğini belirten Yavuzer, burada özellikle teknoloji konularında iş birliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik görüşmelerin sürdürülmesini beklediklerini bildirdi. Yavuzer, toplantılara, Türkiye'den gemi, teknoloji sektörlerinin yanı sıra ev gereçleri üreticileri ve turizm sektörü firmalarının da katılacağını vurguladı.

Türkiye'nin turizm gelirleri açısından Litvanya'nın büyük potansiyel barındırdığına işaret eden Yavuzer, 2018'de 200 bin Litvan turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 2019'da bu rakamın 240 bine çıktığını aktardı. Yavuzer, ziyaret artışının ortalama 160 milyon dolarlık ek hizmet ihracatı sağladığına dikkati çekerek, Türkiye'ye Litvan turist sayısını artırmak için görüşmelerin yapılacağını dile getirdi.

Üçüncü ülkelerde iş birliği için yatırımlara zemin oluşturacak

Öte yandan, Baltık ülkelerine ihracatını artırmak isteyen Türk firmalarının da Litvanya'da yatırım yapmak istediklerini ifade eden Yavuzer, "Bu lokasyon Avrupa ve Rusya pazarlarını geliştirmek için çok önemli. Litvanya'daki yetkilileri ve iş insanlarını üçüncü ülkelerdeki iş birliği imkanlarını değerlendirmek ve Türkiye'nin bu yöndeki çalışmalarını anlamak için ülkemize davet edeceğiz." dedi.

Yavuzer, Türkiye'nin Litvanya'ya ihracatında örme giyim eşyası, örülmemiş giyim eşyası, yaş meyve, makineler, demir çelikten eşya ve elektrikli cihazların önemli potansiyel barındırdığını bildirdi. Bu ülkenin Türkiye'ye ihracatında ise makineler, plastikler, elektrikli cihazlar ve ölçüm cihazları tıbbi ürünlerin ön plana çıktığını kaydetti.

Söz konusu toplantıların iki ülke açısından önemine dikkati çeken Yavuzer, "Türkiye ile Litvanya arasında imzalanacak JETCO protokolü hem iki ülkenin ticaretinin gelişmesine hem de Türk ve Litvan iş insanlarının iş birliği ile üçüncü ülkelerde ihracat yapabilmesine zemin oluşturacak." diye konuştu.

(AA)

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