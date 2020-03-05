05 Mart 2020 Perşembe 12:37:48 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:38:31
Bakan Pekcan: Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz
Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da Sanal Ticaret Akademisi Tanıtım Toplantısı'nda, "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz." dedi.
(AA)
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