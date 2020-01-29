Bakan Pekcan: Kapıkule İpsala ve Hamzabey gümrük kapılarımızı bu sene tamamlayacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl Kapıköy ve Sarp gümrük kapılarını yenilediklerini belirterek, "Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız." dedi.

Bakanlık olarak yasal ticaretin desteklenmesi, yasal olmayan ticaretin ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Pekcan, aynı zamanda dünyadaki bitki ve hayvan sağlığı açısından hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve türleri azalan canlıların ticaretinin önüne geçilmesi yönünde de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Pekcan, Bakanlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Gümrüklerde dijitalleşme ve kaçakçılıkla mücadeleyle ilgili çok önemli adımlar attık. Bu çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Gümrük Rehberi ile vatandaşlarımıza gümrüklerdeki haklarını basit bir dille anlattık. Bu çalışmalarımız vatandaşlar tarafından çok takdir edildi. 1,5 senede gümrüklerde olmazı başardık." diye konuştu.

Gümrük kapılarının modernizasyonu



Gümrük kapılarındaki modernizasyon çalışmalarına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Geçen sene Kapıköy ve Sarp kapılarımızı yenileyerek devreye aldık. Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız. Zeytindalı'nı da devreye aldık. Oradaki prefabrik binamızda arkadaşlarız özverili çalışıyorlar. Bizler de personelimizin çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Habur Sınır Kapımızın inşaatına devam ediyoruz. Bitişi 2021 sonunda görünüyor ancak ben onun 2020 sonunda yetiştirilmesini istiyorum."

Bakanlığın misyonunun yasal ticaretin kolaylaştırılması, yasal olmayan ticaretin önlenmesi olduğunu vurgulayan Pekcan, ticaretin kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi vizyonu çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

(AA)