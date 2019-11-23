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23 Kasım 2019 Cumartesi 15:44:11 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 15:44:51

Bakan Pekcan: Kadınlarımızın sadece girişimci değil üretici olmalarını bekliyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kadınlarımızın biz artık sadece girişimci olmasını istemiyoruz, yüksek teknolojili ürün üretiminde sadece faydalanıcı değil, üretici olmalarını bekliyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınlarımızın biz artık sadece girişimci olmasını istemiyoruz, yüksek teknolojili ürün üretiminde sadece faydalanıcı değil, üretici olmalarını bekliyoruz." dedi.

Turkcell ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceği Yazan Kadınlar projesinin 2019 yılı ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan Bakan Pekcan, kadın girişimciliği noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini, bu konudaki her girişimi önemsediklerini belirterek, projelerin sürdürülebilirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Pekcan, "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi"nin önemine dikkati çekip, projenin güçlenerek devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bazı uluslararası fonlar projeyi desteklemek için hazırlar. 'Biz kadınlara kodlama öğreteceğiz.' dediğimiz zaman İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere pek ciddiye almadılar ama kadınların iardesiyle bu proje gerçekleşti. Projeye bugüne kadar yaklaşık üç bin kadınımız başvurmuş. Katılan her bir projenin ekonomik değeri ve uygulanabilirliği var.

21'inci yüzyılın küresel ekonomisinde, e-ticaret, e-pazarlama, yapay zeka, blokzincir gibi yenilikler günlük yaşantımıza girmiş durumda. Kadınlarımızın biz artık sadece girişimci olmasını istemiyoruz, yüksek teknolojili ürün üretiminde sadece faydalanıcı değil, üretici olmalarını bekliyoruz."

Bakan Pekcan, Türkiye'nin Kalkınma Planı'nda kadınlardan çok şey beklediklerini bildirerek, üreterek, ihraç ederek hep birlikte yol alacaklarını dile getirdi.

"Bakanlık olarak dijitalleşmeye önem veriyoruz"

Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalara da değinen Pekcan, kadınlara verilen ihracatçı destekleri ve eğitimler hakkında bilgi verdi.

Pekcan, süreçleri son derece basit hale getirdiklerini belirterek, "Yıl sonu itibarıyla ihracat desteklerinden yararlanmak için bakanlığımıza gelip başvuru bile yapmanıza gerek kalmayacak. Otomasyon sistemimiz yıl sonunda devreye giriyor, oturduğunuz ilden desteklere başvurup, süreci tamamlayabileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Dijital ihracatı devreye soktuklarını anımsatan Pekcan, buradaki sürecin de oldukça kolaylaştığını aktardı.

Pekcan, bakanlık olarak dijitalleşmeye verdikleri öneme dikkati çekerek, her türlü soru ve sorunda kadın ve genç girişimcilerin süreçlerini kolaylaştırdıklarından bahsetti.

Bakan Pekcan, şunları aktardı:

"Kadınların iş gücüne katılımında son 10 yılda çok büyük artış var, yüzde 35 seviyesinde. Amacımız bunu yüzde 60'lar seviyesine ulaştırmak. Kadın girişimcilik network sistemini geliştiriyoruz. Bu sistem üzerinden kadın girişimcilerimiz birbirleri ile irtibatta olabilecekler.

Bakanlık olarak 2019 yılı içinde 14 ilde 1600 girişimci kadınımıza kadın kooperatifleri hakkında eğitim verdik. 2 bin 500'den fazla ortak sayısı bulunan 189 kadın kooperatifimize destek veriyoruz. 5-8 Aralık'ta Ankara'da kooperatifçilik fuarımız var, hepinizi oraya da davet ediyoruz."

Bugünkü ödül töreni kapsamında, projeye katılan kadınları tebrik eden Pekcan, projenin özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve kamu iş birliğine çok güzel bir örnek olduğunu dile getirdi.

(AA)

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