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02 Kasım 2019 Cumartesi 11:57:03 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 12:16:24

Bakan Pekcan ihracat kredileri faiz oranını açıkladı

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ekimde ihracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalarak 16 milyar 336 milyon dolar, ithalat yüzde 10,79 artışla 18 milyar 179 milyon dolar oldu. Bakan Pekcan, "Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik." dedi.

Bakanlığın, ekim ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 661 milyon dolara gerilerken, ithalat ise yüzde 7,79 artışla 17 milyar 434 milyon dolara yükseldi.

GTS'ye göre de ihracat yüzde 1,53 azalarak 16 milyar 336 milyon dolara düşerken, ithalat yüzde 10,79 artarak 18 milyar 179 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 256,43 artışla 1 milyar 772 milyon dolar oldu. GTS'ye göre ise söz konusu açık yüzde bin 116 artışla 1 milyar 843 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Dış ticaret hacmi bu dönemde, ÖTS'ye göre yüzde 3,9 arttı ve 33 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS'ye göre de dış ticaret hacmi, yüzde 4,6 artışla 34 milyar 515 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ÖTS'ye göre Ekim 2018'de yüzde 96,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 89,8, GTS'ye göre ise söz konusu oran yüzde 101,1 iken yüzde 89,9 oldu.

En çok ihracat yapılan fasıllar

ÖTS'ye göre, ekimde en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 7 milyar 124 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 6 milyar 723 milyon dolarla "tüketim malları" ve 1 milyar 701 milyon dolarla "yatırım (sermaye malları)" izledi.

GTS'ye göre de "ham madde (ara mallar)" grubunda 7 milyar 500 milyon dolar, "tüketim malları" grubunda 6 milyar 944 milyon dolar, "yatırım (sermaye malları)" grubunda 1 milyar 777 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖTS'ye göre, ekimde en fazla ihracat yapılan fasıl "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" grubu oldu. Bu kapsamda 2 milyar 416 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 493 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 840 milyon dolarla "örme, giyim eşyası ve aksesuarı" izledi.

GTS'ye göre ekimde en çok ihracat yapılan fasıllar ise 2 milyar 480 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 593 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 895 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar, televizyon, görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl GTS'ye göre 3 milyar 296 milyon dolar ve ÖTS'ye göre 3 milyar 170 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

GTS'ye göre geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 490 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 982 milyon dolarla İngiltere ve 978 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 817 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 764 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 627 milyon dolarla Almanya takip etti.

ÖTS kayıtlarına göre de geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 385 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 950 milyon dolarla İngiltere ve 922 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat 1 milyar 783 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 726 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 516 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idarelerince ekimde tahsil edilen vergiler, 13 milyar 377 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Ekim ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 850 bin 443, ticari işletme sayısı 727 bin 141, şube sayısı 207 bin 871, anonim şirket sayısı 135 bin 550, kooperatif sayısı 36 bin 103, kolektif şirket sayısı 35 bin 718, komandit şirket sayısı bin 779 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 994 bin 605, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 785 bin 868 olarak hesaplandı.

AA

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