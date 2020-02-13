Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş "yerli tohum" açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik." dedi. Pakdemirli, "Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul’da "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona gelindiğini söyledi.
"Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." ifadelerini kullanan Pakdemirli, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." şeklinde konuştu.
(AA)