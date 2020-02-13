Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul’da "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona gelindiğini söyledi.

"Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." ifadelerini kullanan Pakdemirli, "En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak." şeklinde konuştu.

(AA)