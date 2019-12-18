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18 Aralık 2019 Çarşamba 19:30:27 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 19:37:28

Bakan Kurum'dan dar gelirliye sosyal konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "100 bin sosyal konut kampanyası"nın ilk defa yapıldığını belirterek, "Bu ülkede hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek 240 aya varan vade ile 894 lira sabit taksitle bu kampanya yapılacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

Bütçenin 5. maddesi üzerinde milletvekilleri söz aldı. Madde üzerindeki müzakerelerin ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "100 bin sosyal konut kampanyası" ile ilgili talep toplamaya başlandığını belirtti.

TOKİ Başkanlığının, 2002'den bugüne, 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yaptığını ifade eden Kurum, "Bugüne kadar 857 bin bağımsız bölüm ürettik ve 160 milyar liralık iş yaptık. Sosyal donatılarımızı da eklediğinizde 1 milyon bağımsız bölümün üzerinde tamamen alt gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik, şehirlerimizin sosyal altyapılarını güçlendirmeye yönelik birçok iş ve işlemi yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu çerçevede alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla ve bu ülkede hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek 240 aya varan vade ile 894 lira sabit taksitle bu kampanya yapılacaktır." diye konuştu.

Kamu İhale Yasası'ndaki "21/b"nin özellikli işleri tarif ettiğine dikkati çeken Kurum, "Burada özellikli bir işlem olması halinde aciliyet gerektirmesi, terörle ilgili bir işlem olması halinde 21/b buna cevaz veriyor. Bunun dışında aciliyeti olmayan işlerle alakalı 21/b'ye göre ihale yapılmadı. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla devam edilecektir." ifadesini kullandı.

"MİLLET BAHÇELERİNİ 81 ŞEHRE YAPACAĞIZ"

Millet bahçelerini 81 şehre yapacaklarını belirten Kurum, kişi başına yeşil alanı artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Kurum, 22 ilde ekolojik koridorlar oluşturmak için de çalıştıklarını ifade ederek, iklim değişikliyle ilgili de önemli bir adım attıklarını belirtti.

Kentsel dönüşümle ilgili çok hedefler koyduklarını, her yıl 300 bin bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedeflerinin bulunduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Afet riski altındaki alanlar, deprem riski altındaki alanlar, tarihi alanlar ve sanayi alanlarının dönüşümü şeklinde 4 ana başlıkta topladık. Bu çerçevede sanayi alanlarının dışarı çıkarılması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği riskini taşıdığı Dilovası'na yerel seçim zamanında gittik, hem vatandaşlarımızla hem sivil toplum örgütlerimizle görüştük.

Kömürcüler OSB ile ilgili yerinde tespitlerimizi yaptık. Şu anda TOKİ Başkanlığı, Kömürcüler OSB'nin taşınması ve taşınmasının ardından da Dilovası'ndaki vatandaşlarımızın problemlerini halledecek kentsel dönüşüm sürecini çalışıyor. Dilovası'ndaki kentsel dönüşümü önemsiyorum. Buna ilişkin bir grup çalışıyor. Etaplar halinde vatandaşlarımızı riskli gördüğümüz binalardan taşımak suretiyle Dilovası'nı yaşanılabilir bir hale getirmek için adımları atacağız."

Aydın'daki jeotermallerle ilgili konuya da değinen Kurum, jeotermallerle ilgili çalışma ruhsatını belediyelerin verdiğini, buradaki sürece Bakanlık çalışanlarının bakacağını söyledi.

Kurum, "ÇED izni olmayan hiçbir jeotermal tesis olmaz. Arkadaşlarımız teyit etti, Aydın'daki tesislerin ÇED'i mevcuttur." diye konuştu.

Bakan Kurum, şeker ithalatına ilişkin bir sorunun geldiğini anımsatarak, vatandaşların tükettiği şekerlerin tamamının yerel üretim olduğunu belirtti. Kurum, "Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır. Hem kotalarımızda yaptığımız düzenleme ile hem de satışlarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019-2020 pazarlama yılı için şeker kotaları 2,7 milyon ton olarak belirlenmiştir. Bu da Cumhuriyet tarihinin rekorudur." şeklinde konuştu.

Genel Kurulda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5. maddesi kabul edildi.

AA

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