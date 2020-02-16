Bakan duyurdu: Yatırımı şimdi yapan kazanır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, güçlenen ekonomik büyümeden pay almak isteyen işletmelere yatırım tavsiyesinde bulundu. Trabzon’da dün düzenlenen “Cazibe Merkezleri Destekleme Programı İmza Töreni ve Sanayici İş İnsanları ile Buluşma" programında konuşan Mustafa Varank, Bakanlık olarak 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile yol haritalarını çizdiklerini, kendilerine, iddialı fakat bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduklarını dile getirdi.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

İş insanlarına seslenen Varank, "Başarıya giden yolu, sizlerle yani reel sektörle birlikte yürüyeceğiz. Sizler yatırım yaptıkça, istihdam oluşturdukça, Türkiye güçlenecek, Türkiye büyüyecek” dedi. Kaynakları yatırımlara yönlendirmenin aslında şu anda tam zamanı olduğuna işaret eden Varank, “Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. Üretim cephesinden güzel haberler birbiri ardına geliyor. Aralık ayı sanayi üretimi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek yüzde 8,6'lık bir artışa imza attı. Endeksin alt bileşenlerinde de güçlü bir performans gördük. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan büyüme, bu sene güçlenerek devam edecek. Şundan emin olabilirsiniz; bu koşullar altında yatırım yapan kazanır, büyüyen pastadan hak ettiği payı alır” diye konuştu.

Bu noktada iş insanları daha fazla yatırım yapsın diye yenilikçi politikalar geliştirdiklerine vurgulayan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nin bunlardan biri olduğunu aktardı.

Varank, Türkiye'nin stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisinin üretmesini, dışa bağımlılığını asgariye indirmesini, sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etmesini istediklerini belirterek, bu işin arka planında çok ayrıntılı teknik tahliller yaptıklarını, kabiliyetleri ölçtüklerini, sıçrama yapılabilecek ürünleri belirlediklerini anlattı.

İŞİN BİR PARÇASI OLUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Sözleşmesi kapsamda toplamda 12 milyon liralık 5 projeyi imzaladı. Dün ayrıca Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında ise toplam 16 milyon liralık 7 ayrı projeyi daha imza atıldı. Bu projelerle birlikte Trabzon'un yanında Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kadın, genç ve çocukların becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda desteklediklerini, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getirdiklerini belirten Varank, “İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Nisan ayında da inşallah sonuçları açıklayacağız. Yılın ilk ayında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları alacağız. İşte bu aşamada Trabzon'dan ve bölgeden de firmaları görmek istiyoruz. Lütfen çağrılarımızı yakından takip edin ve programın bir parçası olun” şeklinde konuştu.

İKİ YENİ FON KURDUK

Bakan Varank, bir diğer vizyoner politikalarının da firmalara sundukları sermaye desteği olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: “Bunun için yaklaşık 750 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk. Bu fonlar, teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe yatırım yapacak. Bu fonlar yatırımlarınıza ortak olup sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtaracak. KOBİ'ler, yenilikçi işletmeler ve iş kurmak isteyenler mutlaka bu fırsatı da değerlendirsinler ve Bakanlığımızın çağrılarını takip etsinler.”

2020 Trabzon'a iyi gelecek

Son 7 senede Trabzon'da 2,5 milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teşvik ederek, yaklaşık 6 bin vatandaşa yeni iş kapıları açtıklarını bildiren Varank, “Kalkınma Ajansımız Trabzon'da 234 projenin hayata geçmesini sağladı. Trabzon Yatırım Adası, Karadeniz'in inovasyon ve teknoloji üssü olacak. Altyapı hazırlıkları hala devam ediyor. Ajansımız bu projenin etüt çalışmaları, fizibilite, jeolojik raporların hazırlanması ve yönetici şirket kurulumu gibi farklı safhalarında tüm paydaşlarla birlikte özenle çalıştı. Ümit ediyorum ki 2020 yılı Yatırım Adası'na uğurlu gelecek” temennisinde bulundu.

Elazığ ve Malatya'ya müjde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'dan Elazığ ve Malatya'ya müjde de verdi. Deprem’in hemen ardından Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören KOBİ'lere 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladıklarını hatırlatan Varank, “Şimdi buna ek olarak yeni bir adım atıyoruz. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabilecek. Bu şu anlama geliyor: 50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50'den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in faiz desteği programından yararlanacak” dedi.