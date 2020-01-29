Bakan duyurdu: Ödemeleri 1 hafta öne aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500’e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500’e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi.

Bakan Selçuk "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk" dedi.

(İHA)