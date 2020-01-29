29 Ocak 2020 Çarşamba 13:18:13 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 13:19:02
Bakan duyurdu: Ödemeleri 1 hafta öne aldık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya için işsizlik ödeneği ödemelerinin öne çekildiğini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar toplam bin 500’e yakın haneyi ziyaret ettik, 5 bin 500’e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık" dedi.
Bakan Selçuk "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk" dedi.
(İHA)
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