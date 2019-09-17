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17 Eylül 2019 Salı 13:07:55 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 13:09:14

Bakan Dönmez'den İran açıklaması: Büyük önem arz ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile İran arasındaki iş birliğini artırmak ve derinleştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "İnşallah bugün İran ile karma ekonomik komisyonunun çalışmalarını değerlendirmiş olacağız. En üst düzeyde ilişkilerin artırılarak devamı bizim için de büyük önem arz ediyor." dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle, Türkiye-İran 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısını gerçekleştirmek üzere bakanlıkta bir araya geldi.

İran heyetini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Dönmez, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırmak ve derinleştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Dönmez, hem ikili hem de üçlü temaslarla bu konudaki kararlılığı kamuoyuna da göstermiş olduklarını vurgulayarak, "İnşallah bugün İran ile karma ekonomik komisyonunun çalışmalarını değerlendirmiş olacağız. En üst düzeyde ilişkilerin artırılarak devamı bizim için de büyük önem arz ediyor. İki ülkenin liderinin ortaya koymuş olduğu bu vizyon doğrultusunda başta biz devleti yönetenler olmak üzere özel kamu ayrımı yapmaksızın büyük bir görev ve sorumluluk düştüğünü ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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