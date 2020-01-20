Bakan Dönmez'den D. Akdeniz açıklama: 5 hedef tamamlandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC'de yürütülen sondaj çalışmaları ve Yavuz Sondaj Gemisi ile ilgili, "Cuma günü Lefkoşa-1 olarak adlandırdığımız sahaya gitti. Geçtiğimiz yıl 5 hedefimiz vardı, hamd olsun 5'ini de tamamladık. 2020 yılında da aynı şekilde 5 hedefimiz var" dedi.