05 Kasım 2019 Salı 11:02:26 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 11:19:02
Bakan Dönmez: Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde rekor kırdık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, açıklamasının devamında "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı" ifadesini kullandı.
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