09 Ekim 2019 Çarşamba 14:50:58 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:41:25
Bakan Dönmez: Yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştirilen 10. İstanbul Finans Zirvesi'ne telekonferansla katılarak konuşma yaptı.
Bakan Dönmez, "Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı." dedi.
(AA)
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