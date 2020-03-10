Bakan Dönmez, TÜVEK binasının inşaatının 2020 sonunda tamamlanacağını açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası ile maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicillerinin tutulacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni"ne katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜVEK binasının inşaatının 2020 sonunda tamamlanacağını ve ünitelerin tamamının devreye alınmasının ardından tesisin 50-55 yıllık ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye ulaşacağını bildirdi.
Bakan Dönmez: "Birazdan temelini atacağımız TÜVEK'le maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini tutacağız." dedi.
AA
- Bakan Dönmez, TÜVEK binasının inşaatının 2020 sonunda tamamlanacağını açıkladı
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