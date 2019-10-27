27 Ekim 2019 Pazar 10:23:51 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 10:27:16
Bakan Dönmez: Kasım ayında yeni ürünlerin lansmanı yapılacak
Türkiye'nin milli kaynağı bor ile ilgili bilgiler veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kasım ayında yeni ürünlerin lansmanı yapılacak" dedi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Türkiye'nin milli kaynağı bor ile ilgili bilgiler veren Bakan Dönmez, yıllık bin ton üretim kapasitesinin olacağını belirtti.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle;
Kasım ayında yeni ürünlerin lansmanı yapılacak
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