Bakan Dönmez: Kasım ayında yeni ürünlerin lansmanı yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Türkiye'nin milli kaynağı bor ile ilgili bilgiler veren Bakan Dönmez, yıllık bin ton üretim kapasitesinin olacağını belirtti.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Kasım ayında yeni ürünlerin lansmanı yapılacak

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