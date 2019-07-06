Bakan Dönmez: Bir hafta içinde Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız

  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı! Kocası böyle izledi! Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı! Kocası böyle izledi!
Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefon yasağı getirdi Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefon yasağı getirdi
"Son durak" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Turistleri korsan durakla avladılar "Son durak" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Turistleri korsan durakla avladılar
Askeri mühimmat taşıyan tren raydan çıktı Askeri mühimmat taşıyan tren raydan çıktı
Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
Denizli'de Renault marka aracıyla drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi Denizli'de Renault marka aracıyla drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları 2019 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları 2019
Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi
Hayvan otlatırken eline aldığı cisim hayatına mal oluyordu! Hayvan otlatırken eline aldığı cisim hayatına mal oluyordu!
İran İsrail'i yine tehdit etti: Sizi yok edeceğiz İran İsrail'i yine tehdit etti: Sizi yok edeceğiz
Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi
Af yasası son dakika bugün 2019! Af ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasası son dakika bugün 2019! Af ve ceza indirimi son durum nedir?
Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi kuruluyor Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi kuruluyor
Galatasaray, Aboubakar ile prensipte anlaştı Galatasaray, Aboubakar ile prensipte anlaştı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Mersin merkezli 5 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu düzenlendi Mersin merkezli 5 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu düzenlendi
Stefano Okaka, Galatasaray'a transfer olmak için Watford'a rest çekti Stefano Okaka, Galatasaray'a transfer olmak için Watford'a rest çekti
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı: Boyd ile her konuda anlaştık Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı: Boyd ile her konuda anlaştık
Galatasaray, Yunus Mallı için girişimlere başladı Galatasaray, Yunus Mallı için girişimlere başladı
Roma yönetimi Kolarov'un Fenerbahçe'ye transferine izin verdi Roma yönetimi Kolarov'un Fenerbahçe'ye transferine izin verdi
Lille'den Yusuf Yazıcı açıklama: Onunla ilgileniyoruz fakat Trabzonspor'la henüz anlaşamadık Lille'den Yusuf Yazıcı açıklama: Onunla ilgileniyoruz fakat Trabzonspor'la henüz anlaşamadık
Adana'da akılalmaz olay... Karısının intihar girişimini sigara içerek izledi Adana'da akılalmaz olay... Karısının intihar girişimini sigara içerek izledi
Dinamo Kiev, Miha Zajc'ı istiyor! İlk teklif 5 milyon Euro Dinamo Kiev, Miha Zajc'ı istiyor! İlk teklif 5 milyon Euro
Bakan Dönmez: Bir hafta içinde Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız Bakan Dönmez: Bir hafta içinde Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:44:23 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:48:25

Bakan Dönmez: Bir hafta içinde Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'İnşallah bir hafta içerisinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
 
"Geçtiğimiz hafta Yavuz Gemisi'ni Gebze'den yolcu etmiştik. Şu anda Mersin Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içerisinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız.
 
Çin'in en büyük kamu şirketi olan Çin Devlet Şebeke Kurumu üst düzey yetkilileri ile görüştük. Daha önceden akıllı şebekeler ile ilgili bir işbirliği anlaşmamız zaten vardı, onları gözden geçirerek yol haritasını güncelledik. Bunları da önümüzdeki günlerde sektörle paylaşacağız.
 
Burada bir ürünün veya hizmetin alınmasından öte daha çok 'Türkiye şartlarında bir akıllı şebeke nasıl olmalı' Türkiye'de bunu bir teknoloji merkezi haline getirerek neler yapabiliriz onları tartışacağız. Türkiye'de pilot çapta küçük örnekler var, bunları ulusal anlamda yaygınlaştırmak istiyoruz"

(AA)

Başkan Erdoğan imzayı attı! Önemli atamalar yapıldı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ