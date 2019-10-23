Bakan Dönmez açıkladı! Türkiye'den önemli bor hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de çıkarılan bor madeniyle ilgili önemli bir haber paylaştı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de çıkarılan bor madeninin savunma sanayisinde kullanılması için Bandırma Bor Karbür tesisinde işleneceğini duyurdu.

Dönmez paylaşımında "Milli enerjiden milli savunmaya büyük destek. Daha güçlü, daha atak, daha enerjik bir savunma sanayi için Türkiye'nin bor cevheri Bandırma Bor Karbür tesisinde işlenecek. Savunmada yerlilik oranı artacak, ordumuzun gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

HABER7