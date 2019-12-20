Bakan Dönmez açıkladı: 150 bin varil üretimle tüm zamanların rekoruna ulaştık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye olarak Akdeniz'de misafir değil, ev sahibi olduklarını ifade ederek, "Akdeniz’de yetki mutabakatı TBMM’den geçti. Oyunları bozmuş olduk. Bu konuda geri adım atmayacağız. Akdeniz’de ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızın hakkının yenilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Batman'da Birlik Vakfı'nca 'Enerji politikamız ve Doğu Akdeniz meselesi’ paneli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, Batman Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

'DIŞ ÜLKELERDE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ BU MÜCADELEYİ OLDUKÇA ÖNEMSİYORUZ'

Panelde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de sürdürülen çalışmalara değindi. Türkiye olarak teknolojik açıdan en iyi gemilere sahip olduklarını anlatan Bakan Dönmez, "Denizlerde hidrokarbon ile sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje ve çalışmalarımız ülkemizin geleceği için olmazsa olmazı kabul ediyoruz. Milli arama ve sondaj gemilerimizle başlattığımız çalışmalarımız dört koldan 4 gemi ile devam ediyor. Libya ve dış ülkelerde sürdürdüğümüz bu mücadeleyi oldukça önemsiyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerinde 4 bin metrede sondaj çalışmaları devam ediyor. Barbaros ve Oruçlu gemileri, denizlerimizin röntgenini çekiyor. Teknolojik açıdan en iyi gemilere sahibiz. Yeni gemi ile Akdeniz ve Karadeniz’de sondaj çalışmalarımız sürüyor" dedi.

'ONAYIMIZ OLMADAN KİMSE BÖLGEDE ARAMA YAPAMAYACAK'

Bakan Dönmez, Türkiye'nin onayı olmadan bölgede arama yapılamayacağına vurgu yaparak, Libya ile yapılan denizde petrol yetkisi mutabakatıyla oyunları bozduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye’nin gelecekte enerji vizyonu olan milli enerji ve maden politikamızı, yerlilik, arz güvenliği, millilik ve teknoloji üzerine inşa ettik. Enerji ve doğal kaynaklarımızı insanlarımıza kesintisiz olarak sunmak için projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. İnanıyoruz ki, petrolden doğalgaza, kömürden yenilenebilir enerjiye kadar her alanda dünya ile rekabet edebilecek güce ve potansiyele sahibiz. Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye’dir. Yerli ve yenilenebilir elektrikte bugün son 20 yılın rekorunu kırdık. Ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızın hakkının yenmesine izin vermeyeceğiz. 5 yeni kuyu daha açacağız. Libya ile hayati önem arz eden anlaşma yaptık. Denizde petrol yetki arama mutabakatı TBMM’den çıktı. Oyunları bozmuş olduk. Onayımız olmadan kimse bölgede arama yapamayacak. Bu hedefte çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Geri adım atmayacağız. Biz Akdeniz’de misafir değil, ev sahibiyiz."

'PETROL ÜRETİMİNDE GÜNLÜK 50 BİN VARİL BANDINI YAKALADIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Batman'daki temasları kapsamında Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisi'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada Türkiye'de günlük 50 bin varil petrolün üretildiğini söyledi.

Bakan Sönmez, Türkiye'nin ilk petrol kuyusunun Batman'da olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Batman’ın petrol tarihimizde çok özel bir yeri var. Türkiye’nin ilk petrol kuyusu Raman-8, 71 yıldır bu toprakların bereketini enerjiye dönüştürmeye devam ediyor. Hakeza, Türkiye’nin ilk petrol rafinerisi de yine burada, Batman’da kuruldu. Türkiye’nin en yüksek graviteli petrolünü de Anadolu’nun bu mümbit coğrafyasından çıkarıyoruz. Batman bu yönüyle petrolcülük tarihimizin hafızasıdır. 2019 petrol ve doğal gaz sektörü açısından olumlu gelişmelere sahne oldu. Sene başında 17.7 milyon varil ham petrol üretim hedefi koymuştuk. Yılın ilk 10 ayında toplam 17.2 milyon varil ham petrol üreterek yüzde 97’lik bir gerçekleşme oranı yakaladık. İnanıyorum ki sene sonuna kadar hedefimize rahat bir şekilde ulaşacağız. Yine bu yıl başında özel sektör ve kamu eliyle açılmasını planladığımız 174 kuyunun Aralık başı itibariyle 143'ünü tamamladık. Burada da yüzde 81'lik bir gerçekleşme oranı yakaladık. Sene sonuna doğru bu oran bir miktar daha yükselecek. Türkiye Petrolleri de bu sene yurt içi üretimde hedeflediğimiz 50 bin varil bandını yakaladı. Aralık ayında da yurt içi, yurt dışı toplamda 150 bin varil üretimle tüm zamanların rekoruna ulaştı. Mutabakat uyarınca bu bölgeleri 2020’de ruhsatlandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere, uluslararası aktörlerin bu anlaşma ile Türkiye'nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama, sondaj ya da üretim yapması ya da boru hattı geçirmesi mümkün değil."

DHA