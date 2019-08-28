  • Bist 100
    95564.7
  • Dolar
    5,7998
  • Euro
    6,4465
  • Altın
    287,0800
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirmeler açıklandı Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirmeler açıklandı
Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmaris'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Büyükelçisi Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu ABD Büyükelçisi Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
Aşk orucu kısa sürdü! Ekin Mert Daymaz yeni sevgilisi Melisa Döngel'le sobelendi Aşk orucu kısa sürdü! Ekin Mert Daymaz yeni sevgilisi Melisa Döngel'le sobelendi
Bakan Çavuşoğlu: Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz Bakan Çavuşoğlu: Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz
Seren Serengil Yaşar İpek'e boşanma davası açtı! Seren Serengil Yaşar İpek boşanma davası açıklaması Seren Serengil Yaşar İpek'e boşanma davası açtı! Seren Serengil Yaşar İpek boşanma davası açıklaması
Silopi'de işten çıkarılan işçiler açlık grevi yapacak Silopi'de işten çıkarılan işçiler açlık grevi yapacak
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün: Altay tankının önemli görev yükünü ASELSAN sağlayacak ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün: Altay tankının önemli görev yükünü ASELSAN sağlayacak
AB İngiltere'den Brexit önerisini 'en kısa sürede' sunmasını istedi AB İngiltere'den Brexit önerisini 'en kısa sürede' sunmasını istedi
Eski Galatasaraylı futbolcuya hapis cezası Eski Galatasaraylı futbolcuya hapis cezası
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları 2019 açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama taban puanları 2019 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları 2019 açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama taban puanları 2019
Fenerbahçe, Melnjak'ı Rizespor'dan istedi Fenerbahçe, Melnjak'ı Rizespor'dan istedi
Mustafa Destici: HDP seviciliği yarışının bir sonucudur Mustafa Destici: HDP seviciliği yarışının bir sonucudur
Belhanda antrenmanda takımla çalıştı Belhanda antrenmanda takımla çalıştı
BP, ABD'nin en verimli petrol sahasından çekiliyor BP, ABD'nin en verimli petrol sahasından çekiliyor
Çitaların evcilleştirilmesi nesillerini tüketiyor Çitaların evcilleştirilmesi nesillerini tüketiyor
'Borç batağındaki Esed iş adamlarına baskı yapıyor' iddiası 'Borç batağındaki Esed iş adamlarına baskı yapıyor' iddiası
Quaresma, Kasımpaşa ile görüşüyor Quaresma, Kasımpaşa ile görüşüyor
Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı AİHM'e şikayet edecek Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı AİHM'e şikayet edecek
Sevilen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna 3 yeni isim daha katıldı Sevilen dizi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna 3 yeni isim daha katıldı
İsveç'te İslam karşıtı milletvekili partisinden kovuldu İsveç'te İslam karşıtı milletvekili partisinden kovuldu
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 belli oldu! KPSS Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 belli oldu! KPSS Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte standart uyguluyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte standart uyguluyor
ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında varlık Avro Bölgesi’ne geçecek ECB Denetim Kurulu Başkanı Enria: Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında varlık Avro Bölgesi’ne geçecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:09:57 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:15:44

Bakan Çavuşoğlu: Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus’un başkenti Minsk'te, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Belaruslu mevkidaşı Makei’nin daveti üzerine Minsk'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanlarımızın karşılıklı ziyaretleri ve görüşmelerinden sonra belirledikleri hedefler doğrultusunda ilişkilerimizi daha da geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. Bugünkü toplantılarımızda, ikili ilişkilerimizin içinde olan ve daha da geliştirebileceğimiz alanlar konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Uluslararası alanda Türkiye ve Belarus arasındaki iş birliğini nasıl geliştirebileceğimizi birbirimizi nasıl destekleyebileceğimizi de değerlendirdik. Ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Ticaret Ortak Çalışma Grubu’nu oluşturduk. Hedeflerimize ticaret hacmi olarak ulaşırken ticaretimizin daha dengeli olması için atabileceğimiz adımları da değerlendirdik. Şuanda Türkiye lehine olan bir açık var. Bu açığın dengelenmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Daha fazla Türk yatırımı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Dün akşam Belarus'ta yatırım yapan Türk firmaların temsilcileriyle görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Burada olmaktan mutlular, daha fazla Türk yatırımı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İki ülke arasında turist sayısının da arttığını memnuniyetle görüyoruz. Ama potansiyelin gerisindeyiz, bunun için birlikte çalışacağız. Özellikle de hem Türk Hava Yollarının (THY) hem de Belavia'nın uçuş ve uçtukları destinasyon sayısını artırmamız gerekiyor. Bugün bu konuda da verimli bir toplantı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.
 
“Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz”

Savunma sanayisi başta olmak üzere, birlikte karşılıklı çıkar temelinde çalışılabilecek alanları da gözden geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, “Kültür ve eğitim alanındaki ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Diğer taraftan uluslararası örgütler nezdinde işbirliğimize başta vurgu yapmıştım. Biz Türkiye olarak Belarus'un Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de elimizden ne geliyorsa onu yapmaya hazırız” diye konuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi gibi örgütlere ilişkin, buna benzer bölgesel ve uluslararası konularda değerlendirmelerde de bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, “İki ülke olarak uluslararası terörizme karşı savaş açtık. Lukaşenko'nun zor ve kritik zamanlarda Türkiye'ye verdiği desteği, Türkiye ile olan dayanışmasını bizim ve halkımızın unutması mümkün değildir. Bunun için bir kere daha çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.
 

“Ticaret Ortak Çalışma Grubu Eylül ayında ilk toplantısını yapacak”

Ticaretin dengelemesinin ve arttırılmasının hedeflendiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Belarus ile lehimize olan bu ticaret açığından mutlu değiliz. Dengeli olması daha sürdürülebilirdir ve daha sağlıklı bir ticaret olur. Bu amaçla cumhurbaşkanlarımızın kararıyla Ticaret Ortak Çalışma Grubu'nu oluşturduk. Eylül ayında bu çalışma grubu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Bugün de arkadaşlarımıza talimat verdik. Bu çalışma grubu toplantısı sonuç odaklı olmalıdır.  Bu toplantıda hangi ürünleri Belarus Türkiye'ye satabilir, Türkiye'nin üçüncü ülkelerden almak zorunda olduğu ürünleri Belarus'tan alabilir miyiz ve ürünleri çeşitlendirebilir miyiz? Bu konularda somut çalışmalar yapılacak, Biz de bunu takip edeceğiz. Daha sonra alacağımız kararlarla hem ticaretimizi artıracağız hem de ticaretimiz daha dengeli hale gelecek. Yatırımların artmasıyla da yine bu ticaretimizi dengelemeyi ve artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ